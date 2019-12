Füleken évről évre szebb a karácsony – immár természetbarátabb is

A füleki önkormányzat az utóbbi évtizedek során kialakult hiány pótlására törekszik. Hosszú évekig nem fordítottak figyelmet a karácsonyi díszítésre, ezért borús hangulatban telt a városban a karácsony. Két éve döntöttek a változás mellett, és új díszítőelemek beszerzéséhez láttak. Folytatják ezt ebben az évben is.

2017-ig Füleken csak néhány színes oszlopdísszel találkozhattunk, melyek az utóbbi évtizedek „túlélői“ voltak. Új fényekbe és dekorációkba nem invesztáltak, a város így a karácsony előtti időszakban kopottas benyomást keltett. „Nagyobb beruházásokhoz csak két éve fogtunk. Elhatároztuk, hogy mindegyik év költségvetésében elhatárolunk valamennyi pénzt az új díszítőelemek megvásárlására“‒ mondta el Tóth Tibor, a Közhasznú Szolgáltatások (VPS) igazgatója. Hozzájárult ehhez az önkormányzat is. Így elsőnek egy nagy világító angyal jelent meg a városban, amely karácsony idejére a Várfelső utcában talált magának állandó helyet.

A díszítésben a múlt év hozta a legnagyobb előrelépést. Világító láncok borították a fákat a város különböző részeiben, ahogy a revitalizált Püspöki úton is.„Az emberek nagyon örültek. Füleki Champs-Élysées-ként emlegették“‒ mondta mosolyogva. Egy fénykaput is legyártattak, amely a Koháry tér dísze lett.„Szó szerint attrakciónak számított. Az emberek csoportosan fényképezkedtek mellette, és közzétették a képeket az interneten.“Karácsonyi fénybe öltözött a városi hivatal épülete is.

Így lesz ez az idén is. Az önkormányzat a Közhasznú Szolgáltatásokkal karöltve ismét új díszeket szerzett be, melyeket egyelőre meglepetésül tartogatnak a fülekiek részére. „Annyit azonban elárulhatunk, hogy ez évben természetbarátabbak is leszünk. A fő téren évente felállított karácsonyfa helyett az idén a városi hivatal előtt álló fenyő kihasználása mellett döntöttünk. Így már egy fa sem esik a karácsony áldozatául Füleken“‒ fűzte hozzá.

A díszekben és a karácsonyfában december 6-tól gyönyörködhet a nagy nyilvánosság, amikor a város polgármestere a Mikulással együtt gyújtja meg a karácsonyi fényeket.



(-)