Egy ponttal vonultak téli pihenőre a kisudvarnokiak

„Sajnos, ezúttal nincs mivel büszkélkednünk. Minden mutatóban gyatrán teljesítettünk. Még annak ellenére is, hogy a tizennégy bajnokiból tizenkettőn minimum egyenrangú ellenfele voltunk a riválisoknak. A vereségek ellenére a leggyakrabban jó benyomást keltettünk, gyakran dicsértek bennünket. Az a tény, hogy nem játszottunk alárendelt szerepet, kevés volt az üdvösséghez” – gyakorolt önbírálatot Ravasz Tibor, a kisudvarnokiak trénere, aki keresztszalag-szakadás miatt játékosként nem erősíthette a kollektívát.

„Azzal kezdeném, hogy az idén nagyot javult a mezőny színvonala, több, egykor felsőbb osztályban is megfordult labdarúgó viseli a csapatok mezét. Ami bennünket illet, az idény elején Balogh Ádám is megsérült, kidőlt a sorból. Ľuboš Kvačkaj pedig egyéb okok miatt nem állhatott csatasorba. A foghíjas játékoskeretre való tekintettel nem tudtuk meghatározó egyéniségeinket megfelelően pótolni. A rendelkezésemre álló alakulat nagyon megsínylette a három húzóember hiányát. Egyébként le a kalappal védenceim előtt. A vereségek ellenére sem rezignáltak, mindent megtettek a tisztes helytállás érdekében. Többre azonban nem futotta” – fűzte tovább a gondolatsort a csallóköziek trénere.

Az általa vezetett kollektíva játékosai nyolc találkozón gólképtelenek voltak, holott a csapatban az élvonalba is belekóstolt, gólveszélyes támadó, Bognár Zoltán is szerepelt. „Ami az összeállítást, a taktikát illeti, szüntelenül improvizálnom kellett. Bognárt tapasztalataira való tekintettel nem ékként, hanem más poszton küldtem pályára. Mondhatni tipikus csatár nélkül játszottuk végig az idényt. Egyébként a Fortuna is elpártolt tőlünk. Míg az ellenfelek képesek voltak profitálni ziccereikből, addig mi helyzeteink zömét elpuskáztuk. Ráadásul szellősen védekeztünk, gyakran rezdült a hálónk” – nyomatékosította a félévi bizonyítványt Ravasz Tibor.

ái