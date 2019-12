17 év után új igazgatói pályázat a komáromi Jókainál, Gál Tamás is indul

Nagyszombat megyében már február és március folyamán lezajlottak az igazgatói pályázatok a kerületi önkormányzat által fenntartott kulturális és oktatásügyi intézmények igazgatói posztjaira, ott tulajdonképpen egy hónap is rendelkezésére állt a pályázóknak a jelentkezésre, míg Nyitra megyében hétfőn délután négykor került fel a megye honlapjára a felhívás, és következő hét péntek 14 óráig van lehetőség benyújtani a pályázatokat, ami alig 11 nap.

A 10 kulturális intézmény között van 5 könyvtár, 4 múzeum és egyetlen színházként a komáromi Jókai. A magyarok lakta városokban működőek közül komáromi Szinnyei József Könyvtárat jelenleg Mgr. Renáta Filková, az érsekújvári Anton Bernolák Könyvtárat Mgr. Ľubica Červená, míg a lévai Barsi Könyvtárat Mgr. Jana Holubcová vezeti igazgatóként, a lévai Barsi Múzeumot PhDr. Ján Dano, míg a komáromi Duna Menti Múzeumot Ing. PhD. Csütörtöky József. Utóbbi 12 éve irányítja a múzeumot, amikor egy meglehetősen feszült igazgatócsere következtében, az azóta pártot alapított Fehér Csaba leváltását követően kinevezték.

A komáromi Jókai Színház esetében tulajdonképpen közel 17 éve ugyanaz az igazgató, Tóth Tibor, Jászai Mari-díjas színművész. Érdeklődtünk nála, hogy ismét megpályázza-e az igazgatói posztot, ám nem kívánt nyilatkozni megkeresésünkre.

Gál Tamás

Más forrásból viszont úgy értesültünk, hogy megpályázná a posztot Gál Tamás Deszka- és Jászai Mari-díjas színművész is, akinek neve a tavalyi év elején felmerült a Dunaszerdahelyen megalapítandó kőszínház igazgatói posztja kapcsán is, az a projekt viszont most a jelek szerint pihenőpályán van.

A Csavar Színház alapítója megerősítette a hírt számunkra. „A dunaszerdahelyi színház alapítása nagy vágyam volt, de mivel ez stagnál és adódott ez a lehetőség, megpróbálnám” – fogalmazott, hozzátéve:

„Tizenvalahány színházban vendégeskedtem színészként, ezáltal rendkívüli kapcsolati tőkére tettem szert mind a szlovák, mind a magyar szakmában. (...)Úgy érzem, hogy azt a tudást, amit az alternatív színházi világban szereztem, bele tudnám tenni a Jókai Színház életébe.”

(A Gál Tamással készített rövid interjúnkat hamarosan közöljük.)

A Nyitra megye által kiírt pályázatok legfőbb szakmai feltétele a felsőfokú végzettség, a kultúra területén folytatott, minimálisan 5 éves tevékenység vagy 3 év irányítói gyakorlat. A feltételeknek megfelelő jelölteket a megye behívja meghallgatásra, ennek időpontját viszont egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

