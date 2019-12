"Vírus a magyarság kulturális térképén" - művészek buktak ki Mága Zoltánra

"Mély meggyőződésünk, hogy Mága Zoltán pont olyan vírus a magyarság kulturális térképén, mint, anno a 3+2 együttes volt" - állt még az októberi közleményükben, mely úgy zárul:

"A Dombos Fest 20 éve pont azért is küzd, hogy a vajdasági magyaroknak ne a lakodalmas rock legyen az identitásuk! Ha kell, azért is küzdeni fogunk, hogy Mága Zolika soha ne térjen vissza a vajdasági közeg megtévesztésére! És talán annak is ideje van, hogy az őt útra indítók is ezt észrevegyék..."

Ezt követte több magyarországi művész reakciója, melyről a Válasz Online írt. Horváth László Fonó-igazgató, Agócs Gergely néprajzkutató és a Csík Zenekar prímása is bírálta, hogy a kormány 350 millió forinttal támogatta Mága templomi koncertsorozatát.

Mága Zoltán a társaságiadó-felajánlások egyik nagy kedvezményezettje volt, amiből milliárdokra tett szert, a visszaélések miatt eltörölt rendszert követően viszont közvetlenül támogatják a művészeket, elvileg azok érdemei alapján. Ennek lett az eredménye Mága 350 milliós kitömése. A Válasz Online megemlíti, hogy ehhez képest például a Zeneakadémia ennek tizedét kapta.

„Most például a templomokat rohanta le, olyan programot képviselve, amelyeknek köze nincs a szakralitáshoz. Tette ezt úgy a Délvidéken, hogy a helyi pártirodában osztogatták a belépőket az arra érdemeseknek, aztán meg már azt hazudták a délvidéki magyaroknak, hogy íme, az identitásunk része. Ez az árukapcsolás, az állami mecenatúra, a párt által delegált közönség, a templomokat megcsúfoló, szakralitást nélkülöző produkció… mindez adományozó, jótékonykodó üzenetként megfogalmazva egyszerűen felháborító" - reagált Horváth László.

Vass András, a Pannon Filharmonikusok karmestere szerint Mága esetében az erőteljes állami szerepvállalás komoly értékválasztási problémákat vet föl. "A kárpát-medencei magyarság és a velünk itt lakó nemzetek népzenéje világszinten is egyedülálló és felbecsülhetetlen értéket jelent, óriási potenciállal bíró szellemi forrást és kiváló kulturális exportterméket is. (...)

Véleményem szerint ebbe az értékrendszerbe nem fér bele az, amit a Mága Zoltán által jegyzett koncerteken láthatunk, hallhatunk: népzenének nem autentikus, világzenének nem elég színvonalas, komolyzenének komolytalan" - áll a közleményében.

A szlovákiai származású Agócs Gergely René Bergert idézve azt mondja, a művészet célja az eszméltetés, ehhez képest

Mága célja sem más, mint a kápráztatás, az andalítás, az illúziókeltés.

Ezután kifejti, hogy azzal még nem is lenne semmi gond, hogy mivel a politikának tömegbázisra van szüksége, behálózza a népszerű embereket, ám az már megkérdőjelezendő, hogy ezeket az embereket a politika mondanivaló szintjén próbálja a magasba emelve legitimálni.

A Csík Zenekar prímása, Szabó Attila pedig abban látja a legfőbb kivetnivalót a Válasz Online cikke szerint, hogy

"a busás támogatásoknak köszönhetően ő jut olyan helyzetbe, hogy százmillióknak ő jelenítse meg a magyar kultúrát: mondjuk az amerikai tévében, a PBS-en, amely 120 millió embernek vetítette Mága műsorát."

Horváth László mindezt még kiegészíti azzal, hogy elképzelhető, hogy Mága a Carnegie Hallt is ki tudja bérelni, az viszont elfogadhatatlan, hogy a magyar kulturális elit "kamuművészeket futtat külföldön".

(Válasz Online/parameter)