Híd lista: kevés új név, még kevesebb nő, sok polgármester, Ricco ismét a listán

A legnagyobb változás természetesen az, hogy nem Bugár Béla vezeti a listát. Bugár legalábbis 1998, vagyis a Magyar Koalíció Pártjának létrejötte óta listavezető volt – vagy az MKP-ban, vagy a Hídban. Ugyanakkor ez mégsem akkora változás, Bugár mindössze annyit tett, hogy maga elé engedte – vagy tolta? – Érsek Árpád közlekedési minisztert, akinek a következő hetekben biztosan sok útszakaszt kell majd átadnia. Azt nehéz elképzelni, hogy a listát pártelnökként összeállító Bugár a valódi irányítást is átengedte Érseknek...

Közismert hiányzók

Az első 15 helyet átnézve a legfeltűnőbb a pártból távozók vagy csak a listáról kimaradók sora: Lucia Žitňanská, Gál Gábor, Ivan Švejna, František Šebej, Pfundtner Edit, Vörös Péter, Simon Zsolt.

Valamennyien a párt parlamenti képviselői voltak, többen kormányzati pozíciót is betöltöttek az elmúlt négy évben vagy akár a Radičová-kormányban. Egyelőre nem látszik, hogy sikerült-e hasonló formátumú politikusokkal pótolni a távozókat. Legkorábban Simon hagyta el a pártot, még a 2016-os koalíciós megegyezés után, de mandátumát megtartotta. Vele találkozhatunk majd egy másik listán...

A hiányzók helyét elfoglalók azonban jobbára csak látszólag új emberek. A lista negyedik helyére Ravasz Ábel került fel „új“ névként, de ő is csak azért új, mert négy éve nem kérte magát a listára, pedig feltehetően már akkor is bekerülhetett volna az első tízbe. Négy éve a kampány szervezésében vett részt, akkor még a háttérből, most viszont már ő a kampányfőnök. Az elmúlt négy évben a romaügyi kormánybiztosi pozíciót töltötte be, több-kevesebb sikerrel.

Bastrnák Tibor, frakcióvezető

Fekete bárányok

Bugár a listán hagyta, gyakorlatilag a négy évvel ezelőtti pozíciókon, a pártnak azt a két parlamenti képviselőjét is, akik tavasszal alaposan megégették magukat a „himnusztörvény” elfogadásával.

Bastrnák Tibor frakcióvezetőként „benézte” a törvényt, nem tűnt fel neki, hogy hatással lehet a magyar himnusz éneklésére is. Jakab is megszavazta a himnusztörvényt, majd jött a diplomabotránya. A képviselő még mindig nem adott kielégítő választ arra, hogy milyen szakdolgozat alapján, és hogyan szerzett egyetemi végzettséget Ukrajnában.

A 8. helyre került Andrej Hrnčiar, a nagy visszatérő. A Sieťben eltöltött viszonylag rövid időszak után tért vissza a Hídba. 2012-ben még a 10. volt a párt listáján, majd 2014-ben Radoslav Procházkával és Miroslav Beblavýval megalapította Sieťet, ezért visszaadta parlamenti mandátumát. 2016-ban a Sieť színeiben lett újra képviselő, majd annak szétesése után visszatért a Hídba.

Az első tízben egyetlen nő szerepel, egy párton kívüli: Ožvald Erzsébet.

Ő a Híd régi tagja, több cikluson keresztül volt Pozsonypüspöki polgármestere. 2012-ben még a 17. volt a Híd listáján, de 2014-ben kilépett a pártból. Jelenleg Pozsony megye egyik alelnöke.

A kilencedik helyre került Peter Krajňák, aki a ruszin nemzetiséget képviseli a Hídban. A párt elnökségi tagja, az elmúlt négy évben pedig az oktatásügyi minisztérium államtitkára volt. Az első 10-et a párt egyik „koalíciós partnerének”, a nulla százalékról éppen csak elmozduló Magyar Kereszténydemokrata Szövetség elnöke, Fehér Csaba zárja.

„Új nevek”

A második tízet még mindig inkább a párt vezetőinek illetve parlamenti képviselőinek, kormányzati funkciót betöltő embereinek tartotta fent Bugár. Ide három olyan jelölt került, aki nem volt a listán négy éve. Agócs Attila, Fülek polgármestere nemrég lépett be a pártba, és lett annak egyik alelnöke. Korábban, négy éve Rigó Konrád (16) sem volt a listán, de ebben a ciklusban a kulturális minisztérium államtitkári posztját töltötte be a párt színeiben. A harmadik „új” jelölt sem kezdő a politikai pályán: Viliam Novotný az SDKÚ politikusa volt több ciklussal korábban, most a párt másik – szlovák – partnerének, a Šancának az elnöke, így kapta az előkelő, 13. helyet.

Sárközi Irén

Alig van nő a listán

Az első húszban újabb két nő kapott helyet, Sárközy Irén parlamenti képviselő négy éve a 15. volt, most a 14. Képviselőként nem nagyon hívta fel magára a figyelmet, a sajtó többsége tavasszal figyelt fel rá, amikor az alkotmányjogi bizottság tagjaként elfogadta Robert Fico jelöltségét az alkotmánybírói posztra, habár sokan megkérdőjelezték, hogy megvan-e az előírt jogászi tapasztalata. Csady Zsuzsa, Feketenyék polgármestere megőrizte négy évvel ezelőtti helyét, maradt a 19. Ő indítja a „polgármesteri szekciót” – a következő mintegy 15 helyen 10 jelenlegi vagy korábbi polgármester szerepel.

De térjünk vissza kicsit a női jelöltekre.

A Híd listája nem egy erős feminista lista, az első 20-ba mindössze 3 nő fért be, de nem sokkal jobb a helyzet a lista további részén sem.

A 21. helyre ugyan Vitkó Andrea, a párt elnökségi tagja került, de utána csak a 44. helyen találunk újra női jelöltet. Az első 50-ben mindössze 7 nő szerepel, ami a jelölteknek mindössze 14 százaléka. A teljes listát nézve kicsit jobb a helyzet, a legtöbben azonban az utolsó 50-ben kaptak helyet, ott összesen 19-en szerepelnek.

Balódi László, Hodos polgármestere

Polgármesteri szekció

De vissza a polgármesteri szekcióra. A párt ismertebb polgármestereit tehát Csady Zsuzsa mögé sorolta be Bugár. Három kivétel van csak: a már említett Agócs Attila, a párt új alelnöke, és Balódi László, Hodos polgármestere, és végül Jakab Elemér, aki szintén belenőtt a polgármesteri székbe, tavaly negyedszer választották meg Nagyráskán a falu vezetőjének. Ő feltehetően azért került előbbre, mert jelenleg parlamenti képviselő.

A 20. helyre Pataky Károly, Királyhelmec polgármestere került. 22. helyen Burdiga Pál, Rozsnyó korábbi polgármestere, jelenleg a rozsnyói városi hivatal vezetője található. A 23. Jobbágy József, a Komárom melletti Szentpéter polgármester, 24. Tóth Marián, Tardoskedd , 24. Fekete Zoltán, Nyírágó, 29. Petrikán Péter, Nagykapos, 30. Rigó Marek, Nagymagyar és 30. Lestyánszky Viktor, Ipolyhídvég polgármestere. A polgármesterek közé sorolhatjuk a 27. helyen szereplő Juhos Ferencet, aki több cikluson át vezette Nádszeget, jelenleg pedig a járási hivatal vezetője. Az első ötvenben 12 polgármester szerepel, a teljes listán csaknem negyvenen vannak.

A polgármesterek közé „becsúszott” a 28. helyre Bukovszky László, kisebbségügyi kormánybiztos. Reméljük, nem ez a helyezés mutatja, hogy a Híd mennyire tartja fontosnak a kisebbségek jogállását...

Sárközi Ricco (Fotó: Facebook)

A Híd erre a listájára is felvette Sárközi „Ricco” Richárdot, aki 2017-ben nyerte meg a magyar X-Factort a Ricco és Claudia kettős tagjaként. Ricco már a Híd EP-listáján is szerepelt, most a 80. helyet kapta.

Jó csapat

A listavezető Érsek Árpád így jellemezte a listát:

„Jó csapat áll mögöttem – fiatal, vérmes és tapasztalt személyek alkotják”– mondta. Mindenki eldöntheti, igaza van-e.

-para-