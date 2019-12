IDŐJÁRÁS: Egy picit minden nap kegyetlenebb hozzánk a december

ÉJSZAKA:

Túlnyomórészt felhőtlen lesz az égbolt az előrejelzés szerint, bár ahogy végül szerdán napközben is megmaradt az alacsony szintű rétegfelhőzet és a borús, ködös időjárás, úgy erre éjszaka is van esély. A hőmérséklet mindenesetre eléggé elfogy, -2 és -7 fok közti minimumokra számíthatunk, amihez enyhe délkeleti szél (10-25 km/ó) társul.

CSÜTÖRTÖK:

Mintha csak kopíroznánk a mai előrejelzést, továbbra is előfordulhatnak olyan helyek, ahol kisüt a nap, ám arra is van esély, hogy napközben is megmarad a reggeli ködös, rétegfelhős időjárás, mindehhez pedig az elszórt ködszitálással a csúszós utak is párosulnak. Fagypont körül alakul a hőmérséklet, +2 és -3 fok közti csúcsértékekkel, ahol viszont kisüt a nap, ott akár fok is lehet. A légmozgás továbbra sem lesz erősebb az eddigieknél.

(SHMU)