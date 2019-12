A Magyar Közösségi Összefogás listája: Kevés az új arc, vannak ellentétek meg nőhiány itt is

Az első 10 helyen szereplők közül csak Mózes Szabolcs (2.), az Összefogás elnöke, és Janits Erzsébet (8.), a Magyar Fórum alelnöke teljesen új jelölt. A listavezető Bárdos Gyulának bérlete van az Magyar Közösség Pártja – korábban pedig a Magyar Koalíció Pártja – listáinak első helyeire, 2012-ben és 2016-ban is második volt Berényi József pártelnök mögött.

A legtöbben természetesen az MKP listáján indultak, de Simon Zsolt (MF) és Nagy József (Összefogás) a Híd listáján kerültek már be korábban a nemzeti parlamentbe, majd Nagy az Európai Parlamentbe is 2014-ben. Kipróbálta már a parlamenti választást Orosz Örs, az Összefogás alelnöke is, ő 2016-ban a 9. helyen szerepelt az MKP listáján.

Menyhárt csak Őry mögött

A listán a pártok a legfelsőbb vezetésüket tették a legjobb helyekre, a saját pártjuk jelöltjei közül általában a pártelnök az első, kivéve az MKP-t. Esetükben Menyhárt József pártelnök csak a harmadik, megelőzi őt a listavezető Bárdos Gyula, és jobb helyet kapott a listán Őry Péter (3.), a párt országos tanácsának az elnöke is. Menyhárt így az 5. helyre szorult. Az MKP az első tízbe 5 jelöltet adhatott, a 7. helyre Domin István, Izsa polgármestere, a 10.-re pedig Cziprusz Zoltán, a párt elnökségi tagja került.

Az Összefogás 3 jelöltet adott az első tízbe, pártelnökként Mózes Szabolcs (2.) kapta a legmagasabb összefogásos pozíciót, Orosz az 5., Nagy József pedig a 9.

A Magyar Fórum is az elnökét, Simon Zsoltot (4.) tette a legmagasabb helyre, és még egy embert, a már említett Janits Erzsébetet írta be az első tízbe.

A második tízben is csak 2 jelölt került „szűzen” a listára: Gál Zsoltnak (12., MF) és Bindics Lászlónak (16., MF) ez lesz az első parlamenti választása. A 17. helyen álló Zachar Pál, habár az Összefogás indította, de Oroszhoz hasonlóan 2016-ban indult az MKP listáján.

A pártok közti 60:20:20-as arány húsz jelöltenként érvényesül, az MKP 12, az Összefogás és a Magyar Fórum 4-4 jelöltet adott ebbe az első 20-ba, és ugyanígy oszlik meg a jelöltek száma a pártok közt a lista további részén is.

„Farnehéz” lista

A lista hátulról olvasva is érdekes, az utolsó hat helyet ugyanis az MKP ismert politikusai tartották fenn maguknak. Az utolsó két helyen a párt két korábbi elnöke áll: a 150. Berényi József, a 149. pedig Csáky Pál. Ő tavaszig a párt európai parlamenti képviselője volt, most a listán szerényen csak technikusként jegyzi magát. Szigeti László, az MKP korábbi oktatási minisztere a 148., Németh Gabriella, a párt alelnöke a 147., Csúsz Péter a párt elnökségi tagja a 146., a 145. pedig Auxt Ferenc, az MKP Besztercebánya megyei képviselője. Csáky annak ellenére szerepel a listán, hogy az Összefogás a tárgyalások kezdetén még kizárta volna jelöltségét.

Ellentétek listán belül

A listát az is érdekessé teszi, hogy több jelölt is személyes ellentétben áll egymással. Simon Zsolt ex-hidas, ex-MKP-s képviselő és Csáky Pál már legalább egy évtizede komoly ellentétben áll egymással. Csáky még 2016-ban is azzal „gyanúsította” Simont, hogy pártot vett magának, miután elhagyta a Hidat. Simon nem tagadja az ellentétet, de szerinte túl kell magukat tenni ezen. Még jó, hogy több mint 140 hely választja el őket egymástól

Nem rózsás a viszony a gútai jelöltek között sem. Samu Istvánt, akit a Magyar Fórum jelölt a listára és a 133. helyen áll, januárban zárták ki az MKP helyi szervezetéből, amelyet Viola Miklós vezet. Viola a lista 21. helyén szerepel. Samu kizárása mögött az áll, hogy szervezete, a Köz-Ért a tavalyi önkormányzati választásokon nem az MKP-s polgármestert, Horváth Árpádot támogatta. Horváth Árpád ugyanezen a listán a 23.

Nem túlságosan jó a viszony a jelenlegi dunaszerdahelyi polgármester, Hájos Zoltán, és tavalyi ellenfele, Horváth Zoltán között sem, a listán azonban csak egy hely választja el őket egymástól: Hájos a 44., Horváth a 46.

Polgármesterből sok van

Az MKÖ listája is épít a polgármesterekre, de ez következik abból is, hogy az MKP 2010 óta nem jutott be az országos parlamentbe, csak a regionális politizálásra összpontosíthatott. Elnökségének több tagja is polgármester, a listavezetőt nem számítva a párt legmagasabban szereplő jelöltje, Őry Péter is polgármester Csallóközcsütörtökön. Már az első húsz helyen is található 6 polgármester, mind az MKP színeiben indul. A csallóközi városok polgármesterei közül Horváth Árpád, Gúta polgármestere az első a 23. helyével, Fenes Iván, Bős vezetője a 24. Orosz Csaba, Somorja polgármestere csak a 41. lett, Hájos Zoltán, Dunaszerdahely polgármestere ennél is hátrább található, csak a 44. a listán.

A korábbi hírekkel ellentétben nem szerepel azonban a listán Antal Ágota, volt dunaszerdahelyi polgármesterjelölt, aki az Összefogás színeiben indult volna.

Az MKÖ sem talál női politikusokat

Az MKÖ sem kedveli túlságosan a női jelölteket, az első 20 helyen mindössze három nőt találunk, ez megegyezik a Híd-jelölt nők számával. Az első 50-ben az MKÖ listája nagyvonalúbb volt a nőkkel a Hídnál, de csak egy hajszállal: Bárdos mögött 9 nő szerepel az elő 50 helyen, Bugárék viszont csak 7 nőt tudtak Érsek mögé állítani ebbe a szekcióba. A teljes listát nézve azonban Bugárék nyertek 34:26 arányban. N

