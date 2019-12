A milliárdos Michael Bloomberg cáfolja, hogy pénzével akar bejutni a Fehér Házba

Bloomberget, amióta beszállt az elnökjelöltségért folyó küzdelembe, más demokrata párti elnökjelölt-aspiránsok részéről az a vád éri, hogy a pénzével akar bejutni a Fehér Házba. A riporter erre vonatkozó kérdésére az üzletember azt mondta: ez nem áll szándékában, hiszen - mint fogalmazott - "pontosan ugyanazt teszem, amit ők, csak én a saját pénzemből".

A riporter emlékeztette őt Elizabeth Warren massachusettsi szenátor kijelentésére, miszerint nincs szükség több milliárdosra a politikában, és felidézte Bernie Sanders vermonti szenátort is, aki azt hangoztatta, hogy milliárdosként a földkerekség legbutább személye is elnök lehet a Fehér Házban, ha megfizeti az árat. Bloomberg kifejtette: a többi demokrata párti elnökjelölt-aspiráns mások pénzéből kampányol, és "ezek azután elvárnak tőlük valamit cserében". Ő viszont nem akarja, hogy "megvásárolják" őt.

Arra a felvetésre, hogy hosszas tétovázás és cáfolatok sora után miért döntött mégis úgy, hogy versenybe száll, Bloomberg, aki korábban New York polgármestere is volt, elmondta: végignézett a jelöltségért küzdő politikusok során, és arra gondolt, hogy - mint fogalmazott - Donald Trump elnök "mindegyiküket megeszi vacsorára". Az üzletember egyébként már korábban is kifejtette, hogy egyik demokrata jelöltet sem tartja alkalmasnak arra, hogy legyőzze Donald Trumpot a 2020-as elnökválasztáson.

Bloomberg évekkel ezelőtt demokrata volt, aztán republikánus színekben indult New York polgármesteri székéért, majd független lett. Vajon melyik párttal azonosítja magát igazán? - kérdezte tőle a CBS televízió műsorvezetője. A demokraták elnökjelöltségéért küzdő üzletember azt válaszolta: "lényegében egyik párthoz sem tartozom".

A tulajdonában lévő Bloomberg hírügynökség információi szerint Michael Bloomberg eddig 59 millió dollárt költött kampánya reklámjaira. Vagyona, a Forbes magazin adatai szerint 52 milliárd dollár.



(MTI)