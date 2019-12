Ajándékozzon biztonságot szeretteinek!

A megrendelt termékeket a dunaszerdahelyi járásban ingyenesen házhoz szállítjuk. Utánvétellel is lehet fizetni a helyszínen! Tekintsék meg kínálatunkat:

KOBUKRAV "a fapados önvédelem" A Kobukrav önvédelmi technikáit a Krav Maga, valamint az egyszerű utca emberei által kitalált és vészhelyzetben sikeresen alkalmazott technikák alkotják. Ezek az ún. SIKERES TÚLÉLŐ TECHNIKÁK! A Kobukrav szó két szóból lett létrehozva, jelentése: KOBUTAN + KRAV MAGA = KOBUKRAV

A Kobutan egy japán önvédelmi célokra kifejlesztett segédeszköz, míg a Krav Maga egy izraeli önvédelmi rendszer, melynek a jelentése közelharc. Mi párosítjuk az eszközt a rendszerrel. A technikák könnyen elsajátíthatóak, egyszerűek és nagyon hatékonyak. Elsősorban a legsebezhetőbb csoportok, a gyerekek, nők, idős emberek számára lett kifejlesztve.

Heti rendszeres önvédelmi edzések gyermekeknek

Hétfőn:

14.00 - 15.00 nádszegi alapiskola tornaterme (SK-HU)

16.00 - 17.00 albári alapiskola hátsó terme (SK-HU)

Kedden:

14.15 -15.15 Vámbéry Ármin Alapiskola tornaterme (HU)

Szerdán:

14.30 - 15.30 Smetanov ligeti alapiskola gimnasztika terme (SK-HU)

Pénteken:

13.30 - 14.30 csallóközcsütörtöki alapiskola tornaterme (SK-HU)

Kobukrav tábor

Az elmúlt nyári szünidőben több mint 150 gyerek vett részt a nyári nappali önvédelmi táborunkban Dunaszerdahelyen. A visszajelzések alapján a táborban részt vevő gyermekek magabiztosabbá, határozottabbá válnak.

A 2020-as nyári táboron való részvételt már most megvásárolhatja!

Önvédelmi videótanfolyam a család minden tagjának!

Akár otthon is elkezdheti az edzéseket az egész család bevonásával! A videótanfolyam több mint 150 könnyen elsajátítható technikát tartalmaz 10 fejezetben. Ha nem érti, vagy nem tudja elsajátítani a technikákat, akkor sem kell csüggednie. Egyénre szabott önvédelmi edzéstervet dolgozok ki Önnek, vagy bejelentkezhet valamelyik önvédelmi tanfolyamunkra, ahol tökéletesíteni tudja tudását. Érdemes kipróbálni!

Az online képzés megvásárolható kódkártya formájában is.

A kódkártya a kaparós sorsjegyhez hasonlóan egy egyedi kódot tartalmaz, melynek segítségével szintén meg tudják nyitni és korlátlanul megtekinteni az önvédelmi videókat.

Kobutan – önvédelmi kulcstartó

Ez a speciális önvédelmi segédeszköz, a leghasznosabb és leghatékonyabb megoldás a személyünket ért támadások hatékony kivédésére! Könnyű súlyának és keménységének köszönhetően nagyon egyszerű a használata.

Vészhelyzet esetén, autóbalesetek során megmentheti az életüket az ablaküveg betörésével. Megrendelhető ITT!

Személyi vészriasztó

Ha nem rendelkezik kellő fizikai erővel, nem ismeri az önvédelmi technikáinkat, nem tudja vagy nem meri használni a kobutant, akkor sincs minden veszve egy Önt ért támadás esetén! Éppen ellenkezőleg! Erre az ideális megoldás a személyi vészriasztó kulcstartó, így mindig kéznél van szükség esetén. Szirénája nagyon hangos (120 dB), figyelemkeltő hatása megzavarja, elrettenti a zaklató, támadó rosszakarót, így lesz idő elmenekülni! Használata rendkívül egyszerű, kis mérete miatt zsebben, táskában vagy akár kézben is kényelmesen elfér. Minden korosztály számára ajánlatos, kiváltképpen a gyermekek és a nők védelmére nagyon hasznos segítőtárs! Idős embereknek pánikjelzőként is használható, akár a harmadik szomszéd is meghallja, ha baj van.

SOS kulcstartó

Az emberek 40 százaléka vészhelyzetben, sokk hatása alatt nem emlékszik a segélyhívószámokra! Erre a megoldás a mindig kéznél levő SOS kulcstartó.

További szolgáltatásaink:

Társadalmi rendezvények szervezőinek, rendezőinek biztonsági kiképzése nem várt helyzetekre, mint például: tömegpánik, tűz, terrortámadás stb.

Önvédelmi bemutatók - falunapok, fesztiválok, vásárok és egyéb más tömegrendezvények alkalmával

Önvédelmi tanfolyamok - a felnőtt lakosság számára

Önvédelmi tanfolyamok iskoláknak - rendhagyó tornaórák keretében helyettesítve a tornatanárt, az iskola összes tanulóját önvédelmi alapismeretekkel vértezzük fel

Speciális önvédelmi tanfolyamokat szakmák szerint oktatunk. Minden szakmának megvannak a leggyakoribb támadási modelljei. Ezeknek a támadásoknak a kivédésére kínálunk egyszerű megoldásokat a tanítóknak, taxisoknak, postai kézbesítőknek, pincéreknek.

Workshop, teambuilding - lepje meg alkalmazottjait egy vérpezsdítő, inspiráló önvédelmi edzéssel. Ajánlom cégeknek, intézményeknek, falvaknak, városoknak, sportkluboknak, tömegszervezeteknek, érdekegyleteknek....

Tisztelt olvasó, kívánok Önnek és szeretteinek jó egészséget, és biztonságos életet!

Sklut Tibor – kobukrav önvédelmi edző

