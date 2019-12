IDŐJÁRÁS: Ködös, nyirkos idővel kezdődik a hét

ÉJSZAKA:

Felhős lesz az égbolt, többfelé köd is kialakulhat, helyenként pedig akár kisebb esőzések is előfordulhatnak. Az éjszakai órákban az utak is csúszhatnak. A minimális hőmérséklet 2 és -3 Celsius-fok között alakul. Gyenge légmozgás várható.

HÉTFŐ:

Borúsan, ködösen indul az új hét, többfelé kisebb szitálások is előfordulhatnak, a reggeli órákban akár némi havazás is. A nappali csúcsértékek 2 és 7 Celsius-fok között alakulnak, továbbra is marad a gyenge szél.



(shmú/para)