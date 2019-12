Hamarosan neki is foghatnak az eperjesi panelház bontásának, addig a szomszédba se költözhetnek vissza

Andrea Turčanová polgármester szerint hétfőn már egy bontási cég munkatársai érkeznek a panelházhoz, rajtuk kívül törvényszéki szakértők és statikusok is részt vesznek az állapotfelmérésben.

Napok kérdése lehet, hogy kiderüljön, le kell-e bontani az egészet, a polgármester szavai szerint viszont ehhez mindenképp el kell kezdeni a felső emeletek bontását.

"Egyelőre azzal az alternatívával dolgozunk, hogy a felső szinteket fokozatosan lebontjuk, mivel ott már most is szabad szemmel látható, hogy erre szükség van. A munkálatok előrehaladtával aztán kiderül, hogy szükség-e van a bontás folytatására. További statikai szakértő véleményekre várunk és a lakástulajdonosok közösségével is egyeztetünk" - fogalmazott a polgármester, hozzátéve, hogy

a rendkívül rossz statikai állapot miatt állandóan fennáll a veszélye az épület beomlásának, ezért az ünnepek közeledtével szeretnék, ha minden nem hetek vagy hónapok, hanem napok kérdése lenne.

A környező panelházakat is ellenőrizték a statikusok, és azokban fokozatosan visszakapcsolták a gáz- és áramszolgáltatást. A szomszédos panel 9-es bejáratában élők viszont nem költözhetnek vissza addig, míg az elkerülhetetlen bontás le nem zajlik a 7-esben.

Vladimír Tomek, a városháza szóvivője közölte, hogy a lakóházak parkolójából összesen 22 autót szállíttattak el egy őrzött telepre

A városi önkormányzat elkülönített 10 ezer eurót, amiből a lakosok legszükségesebb költségeit fedezik. Ehhez pedig egy új általánosan kötelező érvényű rendeletet is hoznak, mivel erre szükség van a támogatások nyújtásához.

A szociális segélyközpontot áthelyezik a munka-, szociális és családügyi hivatalba, a humanitárius segélyeket és adományokat pedig átirányítják a vöröskereszt helyi szervezetéhez.

A város által biztosított szükséglakásokat 13-an vették igénybe, a szociális központ által biztosított segítséget pedig 48-an.

(TASR)