Mulassunk együtt bolondulásig a 10. Pozsonyi Magyar Vigadóbálon

Fellép Csepregi Éva az ismert Neoton dalokkal, és az irtó jó fazonokból álló Potyautasok a régi nagy slágerek (Gedeon bácsi...) táncos-humoros feldolgozásaival.

Az est folyamán egy különleges báli zenekar és természetesen cigányzene is szórakoztatja majd kedves vendégeket.

A pozsonyi magyarságon kívül ismét szeretettel várják a távolabbról érkező vendégeket is.

A 10. Pozsonyi Magyar Vigadóbál ismét színvonalas, de kötetlen szórakozást ígér, ami a pozsonyi vigadóbálokat eddig is jellemezte - éjféltől akár zakó és nyakkendő nélkül is - úgy, ahogy azt a bál mottója is jelzi: MULATNI BOLONDULÁSIG!

A belépőjegyek 70, illetve 110 euróba kerülnek. A jegyár tartalmazza: az aperitifet, a vacsorát, egy pohár bort, illetve kávét, az éjféli büfét és a zenés műsort.

További információ vagy jegyrendelés e-mailben: vigadobal@gmail.com vagy telefonon a 0910 326 333-as telefonszámon (külföldről: +421 910 326 333)

(PR-cikk)