Rekordösszegért kelhetne el a fiatal szlovák csatártehetség, de van itt egy kis bibi

Az MŠK Žilina futballklub tulajdonosa, Jozef Antošík szerint a fiatal csatár a hátuk mögött új menedzserrel kezdett együttműködni. "Szomorú, hgoy a futballválogatott találkozói a fiatal játékosok agymosásának helyszínévé válnak" - panaszkodott Antošík a klub weboldalán.

A CSKA Moszkva csapata állítólag 5 és 8 millió euró közti összeget is hajlandó volna kifizetni Boženíkért. Ha a magasabb összeg lenne a végső, akkor az szlovák viszonyok között rekord lenne, Boženík lenne a legdrágább játékos, akit szlovák klubtól igazoltak.

Antošíknak eleinte nem is tetszett az ötlet, hogy Boženík már a téli szezon alatt eligazolhat külföldre, ám a CSKA Moszkva kemény bankói ezen változtathatnak. Az ismert szlovákiai játékosügynök, Karol Csontó által vezetett Stars & Friends ügynökség mutatta be számára az oroszok ajánlatát, és Antošík szavai szerint ez leginkább azért jött be neki, mert odaát hasonló a filozófia a fiatal játékosok kapcsán, mint Zsolnán.

Ráadásul az oroszok állítólag azonosultak azzal a követelménnyel is, hogy a játékos újbóli eladásából az ár 20%-a a Zsolnát illetné. Ez 30 millió euróig lenne érvényes, tehát ha ennyiért vásárolná meg később valamelyik klub Boženíket az oroszoktól, akkor további 6 millió euró üthetné a zsolnaiak markát.

Antošík megjegyezte, az oroszok úgy állnak Boženíkhez, mint aki jó kilátásokkal bír a további értékesítésre magasabb összegért. Emellett szavai szerint négyszer akkora fizetést kínáltak neki, mint amit Milan Škriniar kapott, amikor a Sampdoriához szerződött. A SME úgy tudja, hogy Škriniar 11 ezer eurót keresett akkoriban havonta, tehát Boženík 44 ezer körüli összegre esélyes.

A lap ugyanakkor idézi Georgij Csernovot az orosz Sport Express c. laptól, aki szerint a CSKA Moszkva egy szerényebb klub, és nem biztos, hogy olyan egyszerűen rábólintanak akár az 5 millió euróra is. A 15 millió eurós klubrekord az oroszoknál Nikola Vlasic nevéhez fűződik, de a horvát játékos az Evertontól érkezett a CSKA-hoz, ráadásul úgy, hogy akkor már gólt szerzett a real Madrid ellen a Bajnokok Ligájában.

Antošík szavai szerint a Slovan elleni vasárnapi mérkőzés után találkozott Boženíkkal, és közölte vele, hogy hétfőn leülnek az apjával együtt, és megbeszélik a CSKA Moszkva ajánlatát. Karol Csontóval megegyezett, hogy nem fog ahhoz ragaszkodni, hogy ő legyen okvetlen a játékos ügynöke.

Vasárnap este viszont nem várt fordulat történt. Az egykori válogatott labdarúgó, Martin Petráš sms-ben jelezte Antošíknak, hogy szerződéses viszony jött létre közte és Boženík között, ő lett az ügynöke, és hogy vannak jobb ajánlatai számára.

Antošík szerint Boženíket befolyásolhatta a válogatott csapatkapitánya Marek Hamšík, aki nem mellesleg az RTVS szerint Petráš ügynökségének társtulajdonosa.

Antošík jelezte, hogy Boženík iránt érdeklődött már a nyártól az olasz FC Genova csapata, ám az ajánlatukat Boženík álláspontja és amiatt is elutasították, mert fennállt a veszélye, hogy nem fizetnek.

Petráš visszautasította, hogy fiatal játékosokat befolyásolnának a válogatott találkozóin. A közmédiának nyilatkozva elmondta, hogy a játékos rosszul viseli a kialakult helyzetet, és nem szeretné, ha a klubja úgy tekintene rá, mint valami árulóra. Ugyanakkor hozzátette, hogy felnőtt játékosról volt szó, akinek joga volt ahhoz, hogy igénybe vegye a szolgáltatásaikat.

Emlékeztetett arra is, hogy az átigazolási időszak a nagyobb kluboknál még el sem kezdődött, éppen ezért nem akarnak elhamarkodott döntést hozni.

