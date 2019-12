Tűzoltóautóra cserélte szánját a Mikulás Dunaszerdahelyen

A tűzoltók apróságaihoz is megérkezett a Mikulás, tegnap délután. A lánglovagok a dunaszerdahelyi állomásukon ünnepeltek.

A gyermekeket először egy rövid kis színházi előadás várta. A Rivalda Színház színészei mókás, vidám történetet adtak elő, melybe örömmel kapcsolódtak be a gyerkőcök is. Miután a kicsik segítségével megtöltötték varázsbotjukat varázslással, már úton is volt a Mikulás, aki szirénával jelezte jöttét. Kipattant a tűzoltóautóból, és sietett a lurkókhoz, hogy átadhassa nekik a finomságokkal teli csomagokat. A gyermekek nagy örömmel fogadták piros ruhás barátjukat, versikékkel köszönték meg neki az ajándékokat.

A Mikulás távozása után vidám játékkal folytatódott a délután. Néhány bátor kislány még a zenészekkel is összebarátkozott, s velük együtt énekelték a karácsonyi dalokat.

A felnőtteknek sem volt oka panaszra, finom falatok és kellemes dallamok mellett társaloghattak.

„Ennek a rendezvénynek már több tízéves hagyománya van nálunk. A szülők és a gyermekek egyaránt jól érzik itt magukat, ezért semmiképp nem szeretném megszakítani e hagyományt. A tűzoltóság egy nagy család. Ilyenkor nemcsak a dunaszerdahelyi, hanem a nagymegyeri és somorjai kollégáinkat egyaránt vendégül látjuk, így alkalmunk nyílik elbeszélgetni egymással, megismerhetjük az új tűzoltókat” – fűzte hozzá Lelkes István, a járási tűzoltókapitányság igazgatója.

