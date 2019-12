Füleken megnyílt a régen áhított piaccsarnok

A füleki piacoknak évszázadokra nyúló hagyománya van. Mindeddig azonban a szabad ég alatt, a Piac utcában kaptak helyet. A város új vezetése a 2014-es tisztségváltást követően mint az egyik fő prioritását határozta meg az új fedett piaccsarnok felépítését. A mintegy három évig tartó tervdokumentáció-előkészítés és építési munkák megvalósítása után a múlt péntektől immár tárt kapukkal várja az árusokat és vásárlókat. „Az új városi piaccsarnok a második olyan középület, amely a bársonyos forradalom után épült a városban. Neki köszönhetően kulturáltabb környezetet alakítottunk ki a város és kistérség azon lakóinak, akik a saját gazdaságukban megtermelt felesleget értékesítik, ugyanakkor azoknak a vásárlóknak is, akik a helyi termelők termékeit részesítik előnyben. A helyi termelőket támogatjuk az egyik üzlethelyiség által is, melyben a Közhasznú Szolgáltatások (VPS) a Nógrád és Gömör területéről származó regionális termékek boltját fogja működtetni“ ‒ mondta el a polgármester.

Az új piaccsarnok az átköltöztetett művészeti alapiskola udvarában, ill. valamikori épületrészének helyén épült fel. Harminckét piaci árust képes befogadni, és öt folyamatos nyitva tartással rendelkező üzlethelyiség is működik benne. Az építmény és közvetlen környezete a Fülekre jellemző kisvárosi ipari stílus szellemét tükrözi. Egy kis építészeti forma - szökőkutacska is helyet kapott benne. Mivel a piaccsarnok kulturális és társadalmi rendezvények helyszínéül is fog szolgálni, kisebb pódiumot is építettek. A piacátadás alatt, melynek kísérő rendezvénye kultúrműsorral tarkított karácsonyi vásár volt, máris átesett a próbateszten. Az új piac új illemhelyeket és akadálymentes hozzáférést is kínál a látogatóknak. Az akadálymentesség mindkét irányból, a Piac utca és a Koháry tér felől is biztosítva van.

Az egész éves üzemű piaccsarnok több mint 816 ezer eurójába került a városnak. Az önkormányzat erre a célra 300 ezer euró összegű hitelt vett fel, az SZK Kormányhivatala támogatásából a Losonci járás fejlesztési akcióterve által 180 ezer eurót hívott le, a több mint 336 ezer eurót pedig a saját forrásaiból finanszírozta.

(Mikuš Kovácsová Klaudia)