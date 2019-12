Ilyen még nem volt: Kočner és a gyengélkedő Rusko is megjelent a bíróságon

Rusko állandóan állítólagos egészségi problémáira panaszkodik, és a Bazini Specializált Büntetőbíróság szenátusa előtt jelezte, ha hirtelen rosszul lenne és távozni kényszerül, akkor beleegyezik abba, hogy nélküle folytatódjon a per. Az egykori gazdasági miniszter megjegyezte, egyelőre nem szándékozik reagálni a korábban - még távollétében - elhangzott bizonyítékokra. Az, hogy ma felbukkant a tárgyaláson talán annak is köszönhető, hogy eljutott hozzá a hír, Ján Šanta ügyész pár napja úgy nyilatkozott, még kerekesszékben is a bíróság elé kellene hozni a vádlottat. Azonban nem tartott sokáig a csoda, mert egy órával a tárgyalás megkezdését követően fancsali képet vágott, jelezve, nem érzi magát jól, ezért otthagyja a bíróságot.

Érdekes mellékszál, hogy Marek Para, aki egy személyben Kočner és Rusko védőügyvédje, milyen kéréssel fordult a bírósághoz. Azt szeretné, ha hétfőn csupán 15-ig tartana a tárgyalás, mert elvállalta Martin Daňo védelmét is, és vele kapcsolatban is ma döntenek, hogy a netes trollhuszár vizsgálati fogságban marad-e.

Kočner, aki az exmarkízás gyanúsítottal nem fogott kezet annak érkezésekor, csuklyás rendőrök őrzik. A Kuciak-gyilkosság megrendelésével is gyanúsított zűrös vállalkozó ma azt nyilatkozta, hogy a WhatsApp-on keresztül kétféle kommunikációt folytatott két telefonján keresztül.

Mint ismert, Marian Kočnert Pavol Ruskóval együtt azzal gyanúsítják, hogy értékpapírókat hamisítottak meg, és az alapján 69 millió eurót követelt a zűrös vállalkozó a kereskedelmi csatornától. Ez az első nagy bírósági tárgyalássorozat következő állomása, mely során több - akár 20 - éves börtön fenyegeti mindkettőjüket. A per arról szól, Pavol Rusko a Markíza televízió társtulajdonosaként és igazgatójaként 2000-ben írta-e alá azokat a váltókat, amelyeket ma Kočner cége birtokol. Az állítólagos váltók a Markíza és a Kočnerhez köthető Gamatex 1998-as vitájának végére voltak hivatottak pontot tenni.

