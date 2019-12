Ügyvédként dolgozna tovább a Kočnerral levelezgető bíró

David Lindtner bíró szerint nem tilos magánbeszélgetések keretében kommentálni előkészítő fázisban lévő ügyeket. Lindtner hétfőn állt a Bírói Tanács speciális bizottsága elé, hogy tisztázza a Marian Kočner vállalkozóval folytatott kommunikációja körülményeit. Hozzátette: nem került sor jogi tanácsadásra, a vállalkozóval csupán a "jogi álláspontját" közölte. Most úgy érzi, már nem akar tovább bíróként dolgozni, inkább ügyvéd lenne.

Arra a kérdésre, vajon megbánta-e, hogy kommunikált Marian Kočnerral, Lindtner azt válaszolta, hogy az embernek csak azt kell megbánnia, amit nem tett meg. „Minden dolog, ami történik, akár pozitív, akár negatív, egy másik szintre emeli az embert, és megmutatja neki a helyes utat. (…) Számomra ez a tapasztalat is ajándék, amely megmutatta, hogy azon az úton kell járnom, amelyet helyesnek tartok” – fűzte hozzá.

Lindtnert korábban felfüggesztették bírói hivatalából. A Pozsony III Járási Bíróság elnöki posztjáról ő maga mondott le. Az újságíróknak elmondta: nem láthatta előre, hogy milyen lesz ennek a kommunikációnak a nyilvános fogadtatása.

Arra a kérdésre, vajon méltó-e egy bíróhoz az, hogy egy gyanúsítottat lásson el tanácsokkal, azt válaszolta, hogy a legfőbb elv, amelyhez mindig ragaszkodni fog, az alkotmány tisztelete, azon belül pedig az ártatlanság vélelmének tiszteletben tartása. Hozzátette: a bizottságra hagyja ennek az ügynek a megítélését.

„Egy bírónak tilos nyilvánosan hozzászólnia bírósági ügyekhez, de a törvény azt nem tiltja, hogy magánbeszélgetések keretében kommentáljon előkészítő fázisban lévő ügyeket” – mondta Lindtner a Kočnerral folytatott kommunikációja kapcsán.

Az újságíróknak arról is beszélt, hogy az általa becsült emberek 99 százaléka továbbra is bízik benne. Állítja: munkájára, döntéseire a személyes kapcsolatai nem voltak hatással. Elmondta azt is, a továbbiakban ügyvédként szeretne dolgozni.

TASR/denníkN