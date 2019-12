IDŐJÁRÁS: Nem tágít a tavaszi meleg, szabadságol a tél

ÉJSZAKA:

Túlnyomórészt felhőtlenül indul az éjszaka, majd fokozatosan egyre több helyen beborul, csapadék nem, legfeljebb ködszitálás várható. A hőmérséklet +4 és -1 fok közé esik vissza, a Duna menti alföldön azonban 6 foknál nem lesz hidegebb. Ehhez mérsékelt délkeleti légmozgás társul.

CSÜTÖRTÖK:

Megmarad a felhős idő, délelőtt helyenként akár a köd is. Az évszakra való tekintettel továbbra is rendkívül meleg lesz, a nappali hőmérséklet csúcsértékei 9 és 14 fok közé emelkednek, ahol viszont megmaradd a borult és ködös idő, ott legfeljebb 9 fok lesz. Megmarad a mérsékelt délkeleti szél is, amely helyenként 50 km/órás széllökésekkel is elláthat bennünket.

(SHMU)