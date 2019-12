Már annyira itt a karácsony, hogy Pozsonyból elindult a kassai különvonat

Ugyanebben az irányban január 3-án, pénteken is indul egy rendkívüli gyors. A TASR hírügynökséget Tomáš Kováč, a ŽSSK szóvivője tájékoztatta pénteken.

A másik két rendkívüli gyorsvonat január 1-jén, szerdán és január 7-én, kedden indul útnak Kassáról Pozsonyba. Az indulás tervezett ideje 14:14, az érkezésé pedig 20:16. Az ünnepi időszakban a ŽSSK összesen 29 vonatjáratot indít útnak a járaterősítés keretében. Emellett 42 InterCity (IC) típusú vonathoz 58 extra vagont csatolnak.

A ZSSK azt tanácsolja az utasoknak, hogy időben vegyék meg a menetjegyüket. Több járatra is elfogytak már a helyek, így a pénteken Prágából Pozsonyba közlekedő EuroCity (EC) vonatra is. Alig van már hely a szombat (december 21.) reggel Pozsonyból Kassára közlekedő IC-re, illetve az ugyanebben az irányban közlekedő, 6:13-kor, 8:13-kor, 10:13-kor és 12:13-kor induló gyorsvonatokra. A Kassa-Munkács vonalon közlekedő szombati járatok is csaknem megteltek már. A vasárnap (december 22.) Prágából Pozsonyba induló EC-re sincs már hely.

TASR