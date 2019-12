„Minden szavazatra szükség van, ha azt akarjuk, hogy Szlovákia a jó irányba változzon.”

Simon úr, belpolitikailag hektikus év vége felé közeledünk. Hogyan értékeli röviden a szlovákiai magyar politikai élet történéseit november 28-ig bezárólag? (Ezen a napon írták alá a Magyar Közösségi Összefogás választási listáján történő közös indulást deklaráló hárompárti memorandumot.)

Véleményem szerint a szlovákiai magyar politikai pártképviseletet megjelenítők, elveik megtartása mellett, jó ügy érdekében jó kompromisszumot kötöttek november 28-án. Olyan megegyezést, ami az egység létrehozása mellett megőrizte a szlovákiai magyar politikai élet sokszínűségét, hiszen, ne felejtsük el, ez a magyar politikai élet sem csak egyszínű és sablon után gyártott valóság. Ugyanakkor azt sem szabad szem elől tévesztenünk, hogy a létrejött megállapodás egy megoldási javaslat, a választópolgároknak nyújtott megoldási javaslat. Esély, ami közös erővel 2020. február 29-én sikeres tud lenni, és amire akár büszkék is lehetünk.

Személyi összetételében milyennek értékeli a Magyar Közösségi Összefogás 150 fős választási listáját?

Én egyszerűen a mindenki listájának hívom, mert ez egy olyan választási lajstrom, ahol mindenki megtalálhatja a maga jelöltjét. És ezt minden túlzás nélkül állíthatom. A Magyar Közösség Pártja, a Magyar Fórum és az Összefogás is mindent elkövetett, hogy ebben, a politika történései iránt érthetően közömbös és kiábrándult jelenben, olyan jelölteket sorakoztassanak fel, akik hitelt érdemelnek régiójukban, ott, ahol élnek és dolgoznak. Persze azt is hangsúlyozni kell, hogy a felsorolt pártok indulóin kívül a civil jelöltek is helyet kaptak a listán.

A Magyar Fórum 30 jelöltet indít a választási listán, abszolút többségük pedig új arc a politikában. Hogyan készülnek a választási kampány „csúcsidőszakára”?

A Magyar Fórum jelöltjeinek csapatában – az országos politikát a gyakorlati oldaláról művelőként – én vagyok az egyetlen tapasztalt tag. Én e szerzett gyakorlati tapasztalataimat igyekszem átadni azoknak, akikkel együtt alakítjuk a Magyar Fórum arculatát. Ez a csapat pedig most is gőzerővel dolgozik, hiszen a jelöltek személyi kampányának, a választási párt arculatának a megtervezése mindenkitől odafigyelést és aktív közreműködést igényel. Magyarán, a karácsonyi ünnepeket leszámítva, jövő év február 29-ig mindenki dolgozik a sikerért, a választási párt és önmaga sikeréért. Mert a jelöltek legfontosabb munkája az lesz, hogy a hús-vér választókkal találkozzanak, ott állják meg a helyüket, mind vitakészségüket, mind pedig a politikai felkészültségüket illetően.

Simon úr, a szociális hálókon gyakran jelennek meg csüggedt, borús hangvételű választói vélemények. Mit tudnak üzenni az ilyen tartalmú írások magyar és magyar érzelmű íróinak?

Üzenetünk nagyon egyszerű és világos: minden szavazatra szükség van, ha azt akarjuk, hogy Szlovákia a jó irányba változzon. Olyan lehetőség, esély, nevezhetjük bárhogy, állt elő, hogy a szlovákiai magyar választónak nem kell azon töprengenie, hogy a kisebbik vagy a nagyobbik rosszat válassza-e. A Magyar Közösségi Összefogásra leadott szavazatok ugyanis nem elveszett szavazatok, és nem kerülnek a Smer kosarába. Az MKÖ a szlovákiai magyarok érdekeit és régióját fogja képviselni.

A sorban legutolsó közvélemény-kutatások számadatai bizakodásra adnak okot. Hol lát ön még tartalékot a közös magyar listára választók táborának bővítésére?

Valóban, a jelenlegi felmérési mutatók szerint a választók komoly hányada nem kíván jövőre választani, ha úgy tetszik, ezzel akarja nemtetszését kinyilvánítani, és ebbe a hányadba beletartoznak azok is, akik csalódtak azokban, akikre utoljára szavazatukat adták. Az ilyen és hasonló megfontolásból választani nem kívánóknak üzenjük, hogy a Magyar Közösségi Összefogásra leadott szavazatuk nem Fico, Danko, Kotleba, vagy sorolhatnánk még, politikai erejét fogja növelni. Tisztán kell azt is látni, hogy a Hídból kiábrándult választók tábora sem jelentéktelen, sőt. Őket, a Híd volt választóit is szeretettel hívjuk és várjuk, itt a szavazatuk a jó oldalon marad, és mindent elkövetünk, hogy Szlovákia annyi év után jó irányba kezdjen haladni és változni.

Simon úr, ha a választások napjáig valaki szimbolikusan fogadni szeretne önnel, hogy 2020. február 29-én bejutnak-e a szlovák törvényhozásba, mit tenne?

Biztosra veszem, hogy a magyar választók többsége tisztában van a jövő évi választások tétjével, azzal, hogy az ország jövőjének iránya változtatásra szorul. Tehát nyugodtan fogadnék arra, hogy 2020. február 29-én a Magyar Közösségi Összefogás sikeresen szerepel majd.

Minden kedves olvasónak áldott és a szeretteik körében töltött kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok a Magyar Fórum minden tagja, szimpatizánsa, valamint a magam nevében.

(PR-cikk)