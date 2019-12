Istenkáromlás vádjával halálra ítéltek egy pakisztáni egyetemi professzort

Dzsunaid Hafízt már hat éve börtönben tartották, ráadásul magánzárkában, mert rabtársai megölték volna, ha együtt van velük.

A docens ellen iszlámellenes gondolatok terjesztése - pontosabban Mohamed próféta bírálata - volt a vád. Első ügyvédjét halálosan megfenyegették, majd meggyilkolták. Mostani ügyvédje, Aszad Dzsamal azt mondta az ítélethirdetés után: védencét igazságtalanul ítélték el, ezért fellebbeznek a verdikt ellen.

Pakisztánban az istenkáromlást büntető törvény alapján mindenkit halálra kell ítélni, akit bűnösnek találnak abban, hogy megsértette az Istent, az iszlámot vagy egy vallási személyiséget.

Mind hazai, mind nemzetközi jogvédő csoportok azt mondják, az istenkáromlás vádját gyakran használják arra a muzulmán országban, hogy megfélemlítsenek vallási kisebbségeket, vagy hogy valaki leszámoljon ellenségével. Elég, ha csak meggyanúsítanak valakit vallásgyalázással, könnyen lincselés áldozata lehet.

#JunaidHafeez handed down death sentence in blasphemy case. Junaid Hafeez is a Pakistani university lecturer and accused of blasphemy under Pakistan's broad blasphemy laws. Hafeez was arrested in 2013 and held in solitary confinement since 2014. #JusticeForJunaidHafeez pic.twitter.com/9uojdz55Gl