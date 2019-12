Így ne legyél rosszul az ünnepi lakomától és ivászattól

"Együnk lassacskán, beszélgessünk a vacsora közben, tartsunk szünetet, és ha már nem kívánjuk az ételt, ne folytassuk az evést"

- mondja Hricová, aki bolti sütemény és rágcsálnivaló helyett a házi bejglit, mogyoróféléket, és szárított gyümölcsöt ajánl snack vagy édesség gyanánt.

Ha valaki túleszi magát, egy séta a friss levegőn sokat segíthet. "Szélsőséges esetben egy emésztéskönnyítő tabletta is szóba jöhet, ám semmiképp nem megelőző jelleggel" - hangsúlyozza az orvos.

Ami az alkoholt illeti, a mértéktelen ivászat akár napokra is tönkreteheti a szervezetet, így érdemes mindenképp mértékkel fogyasztani.

A zsíros ételek és az alkohol együttes feldolgozása rendkívül megerőltető a hasnyálmirigy és az epe számára.

"De hogy ne csak riogassuk az embereket, az evés előtti aperitif és egy étkezés utáni pohárka alkohol elfogyasztása pozitívan hathat az emésztésünkre. Persze nem minden fogás előtt és után"

- tanácsolja Katarína Hricová, hozzátéve, hogy az alkohol feldolgozásához a szervezetnek vízre is szüksége van. Ezért minden pohár alkohol mellé egy deci tiszta víz elfogyasztását ajánlja.

Az orvos elmondása szerint a cukros üdítőitalok is hozzájárulnak az karácsonyi hízáshoz. "Mint mindig, az ünnepek idején is érvényes, hogy a tiszta víz, a gyenge teák és a hígított gyümölcslevek a legjobb szomjoltók. Sokan nem is tudatosítják, mennyi kalóriát visznek be szervezetükbe a cukrozott, szénsavas italokkal" - mondja Hricová.

Végül, de nem utolsó sorban pedig azzal tudunk jót tenni testünknek, ha karácsonykor sem feledkezünk meg a testmozgásról és a könnyű tornáról.

