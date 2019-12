Béküljünk esküdt ellenségeinkkel, kezdjük az egészet kis lépésekkel

Európa egykor ellenséges hatalmainak megbékélését méltatta szerdai karácsonyi üzenetében a brit uralkodó, ki nem mondott, de kevéssé burkolt utalással a brit társadalomban kialakult megosztottságra is.

Az életének 94., uralkodásának 68. esztendejében járó királynő hagyományosan karácsony első napján szól az Egyesült Királyság és a zömmel egykori brit gyarmatokból álló Nemzetközösség népeihez. Néhány nappal korábban rögzített, felvételről sugárzott karácsonyi üzeneteit - más nyilvános megszólalásaival ellentétben - mindig maga írja, kormányzati beleszólás nélkül.

II. Erzsébet királynő idei üzenetét az első holdutazás 50., illetve a normandiai partraszállás 75. évfordulójának méltatásával kezdte. Felidézte, hogy Neil Armstrong amerikai űrhajós, aki az emberiség történetében először vetette meg lábát egy másik égitesten, a Hold felszínére lépve azt mondta sisakmikrofonjába, hogy "kis lépés egy embernek, hatalmas ugrás az emberiségnek".

A brit uralkodó a gondolatot továbbszőve kifejtette: az ilyen hatalmas ugrások is gyakran kis lépésekkel kezdődnek.

A normandiai partraszállás 75. évfordulóján, a megbékélés szellemében olyan országok vezetői tartottak közös, barátságos megemlékezést, amelyek korábban egymás esküdt ellenségei voltak. Ilyen kibékülések azonban ritkán történnek egyik napról a másikra, a bizalom újjáépítéséhez türelemre és időre van szükség, és ebben sokszor szintén csak kis lépésekkel lehet haladást elérni - hangsúlyozta a brit uralkodó.

Kiemelte:

azzal, hogy az egykori ellenségek hajlandók voltak maguk mögött hagyni régi nézeteltéréseiket a közös haladás érdekében, a jelenlegi szabadság és demokrácia előtt tisztelegnek, amelynek kivívásáért annak idején oly nagy árat kellett fizetni.

II. Erzsébet királynő kijelentette: tanításaival és példamutatásával Krisztus is azt mutatta meg a világnak, hogy a hit és a remény jegyében megtett kis lépésekkel régre visszanyúló nézetkülönbségeket és mélyen gyökerező megosztottságokat is meg lehet oldani.

A brit uralkodó hozzátette: sokan ma is ezt az útmutatást követik, de ez az út nem mindig sima, sőt az idén nem egyszer "meglehetősen göröngyösnek" tűnhetett, ám kis lépésekkel is nagyon nagy eredményeket lehet elérni.

Krisztus sok-sok évvel ezelőtt megosztott világba érkezett, de a béke és a jóakarat üzenete a mai világra is érvényes, és időszerű emlékeztető arra, hogy milyen sok jó dolgot el lehet érni, ha az emberek félreteszik múltbeli nézeteltéréseiket, és a barátság, a megbékélés jegyében összefognak - fogalmazott karácsonyi üzenetében II. Erzsébet királynő.

"Az új évtized hajnalán érdemes megemlékezni arról, hogy sokszor nem a hatalmas ugrások, hanem a kis lépések eredményezik a legtartósabb változásokat"

- mondta beszédének végén a brit uralkodó.

A királynő a brit alkotmányos monarchia szigorú protokollja alapján soha nem adhat hangot nyilvánosan személyes véleményének napi politikai kérdésekben, és idei karácsonyi beszédében egyszer sem említette a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) folyamatát. Az elmúlt év legsúlyosabb és legmélyebben megosztó belpolitikai vitái mindazonáltal éppen a Brexit-folyamatot kísérték, és egybehangzó hírmagyarázatok szerint az uralkodó erre tett egyértelmű utalást szerdai karácsonyi üzenetében.

(MTI)