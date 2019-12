Adventi ünnepségsorozat Medvén

A tavalyi év novembere óta minden téren, így kulturálisan is új időszámítás kezdődött Medve község életében. Új polgármester, új képviselőtestület, új célkitűzések, új lehetőségek. Kulacs László polgármester úr, már akkor is arra törekedett, hogy kis falunkban minél előbb és minél több kulturális esemény valósuljon meg. Ilyenek voltak például az évzáróval egybekötött disznótor vagy pedig az advent 1. és 4. vasárnapján megrendezésre kerülő kultúrműsorral egybekötött gyertyagyújtás. Ez idén sem maradhatott el a repertoárból és a tavalyihoz képest ezen az éven is nagy érdeklődés övezte.