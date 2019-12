Kész rémálom, ami ezzel a magyarországi párral történt egy szlovákiai panzióban szenteste!

„Egy olyan karácsonyi történetet szeretnék megosztani Veletek, amit tegnap éjjel éltünk át, és reméljük, soha senki sem fog Szenteste hasonlót tapasztalni. Azért írom, hogy hasonlót, mert a matematikai esélye annak, hogy valakivel pont ugyanez történjen meg, a történet bizarrsága miatt rendkívül csekély” – így kezdődött a levél, amelyet az Index egyik olvasója juttatott el a lap szerkesztőségébe december 25-én.

A 23 éves Zsuzsanna és párja úgy döntött, hogy idén elmenekülnek az ünnepekkel együtt járó idegeskedés és rohanás elől, méghozzá Szlovákiába, egy liptószentmiklósi (Liptovský Mikuláš) panzióba, ahol napközben síeléssel, este pedig nyugalomban tölthetik el a karácsonyt. Velük tartott Zsuzsanna édesanyja és az ő élettársa is.

December 22-én érkeztek meg a Rotunda Panzióba. „Az első két nap rendkívül kellemesen telt, akkor még több másik vendéggel és személyzettel is találkoztunk. (...) 24-én viszont már senkivel sem találkoztunk az épületben, a vacsorán sem volt személyzet, de mivel több használt tányért is otthagytak előttünk, azt hittük, más is tartózkodik még a panzióban rajtunk kívül” – írta a lapnak Zsuzsanna.

Mint mesélte, este nagyon nehezen aludt el, többször felriadt, amikor egyszer csak furcsa hangokra lett figyelmes, amelyek a folyosóról érkeztek. Először nem tulajdonított a dolognak különösebb jelentőséget, hiszen más vendégek is lehetettek a panzióban, nem sokkal később azonban egyre erőteljesebb füstszagot kezdett érezni. A fiatal nő kirohant a szobájából, és azt látta, hogy

egy meztelen, hosszú, fekete hajú, szakállas, 30 év körüli férfi az emelet közepén egy kb. 2 méteres lángokból álló tüzet bámult.

Zsuzsanna teljesen sokkot kapott, ordítani kezdett, majd lerohant a lépcsőn, a férfi pedig futott utána. Kirohant az épületből, és ahogy földre esett, a nő meglátta, hogy a panzió amúgy kulcsra zárt lenti bejárati ajtaja teljesen ki volt ütve az ajtókeretből.

"A meztelen, Jézus-kinézetű férfi ekkor elém állt, és azt mondogatta: neboj sa, neboj sa. Azt jelenti: ne félj, ne félj. Ekkor jelent meg kiabálva édesanyám férje, Zoli” – írta az Indexnek a fiatal nő. Az ismeretlen férfi ekkor elszaladt. Az emeleten időközben sikerült eloltaniuk az akkor már ötméteres átmérőjű tüzet, és tárcsázták a segélyhívót, amikor az ismeretlen visszatért, de amint meghallotta, hogy fentről azt kiabálják, rendőrség, megint elmenekült.

A rendőrök és a tűzoltók tíz perc alatt a helyszínre értek, a férfit pedig fél órán belül elfogták. Ekkor érkezett meg a helyszínre a panzió tulajdonosa, aki szégyenében oda sem mert lépni Zsuzsannáékhoz. „Úgy tudom, hogy nincs olyan szabályozás, hogy egy panziónak bármilyen felügyeletet kell biztosítani, de azért elég meredek három vendéget éjszakára magára hagyni egyedül egy ilyen nagy épületben” – írta a nő.

Az Indexnek sikerült elérnie a panzió menedzserét, így reagált a lap munkatársának kérdésére: „Elnézést, hogy nevetek, tudom, hogy komoly baj is történhetett volna, de még mindig nem hiszem el teljesen, hogy mi történt.” A menedzser úgy tudja, a gyújtogató azóta fogságban van.

„Ha a tegnapi Szenteste éjjelén én is olyan mélyen alszom, mint ők, szinte biztos vagyok benne, hogy a tűz vagy a szén-monoxid áldozatai leszünk. Soha egyik karácsonykor sem éreztük még azt, mennyire szerencsések vagyunk, hogy élünk, de jobban örültünk volna, ha ezt az érzést más formában tapasztaljuk meg” – zárta a levelet Zsuzsanna.



