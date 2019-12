Miroslav Karhan lett a komáromi KFC vezetőedzője

A Spartak Trnava többéves spanyol, török és német élvonalbeli tapasztalattal rendelkező klubikonja és egykori edzője elárulta a KFC irányításáról szóló elképzeléseit:

"Szeretnénk Komárom számára megmenteni a 2. ligában való szereplést és játékunkkal a mérkőzésekre csábítani a nézőket".

A focitörténések a karácsonyi ünnepkörben is zajlanak. A II. labdarúgóligában a tabella 12. lépcsőfokán telelő komáromi KFC vezetősége megtalálta a violák új vezetőedzőjét. Ma kiderült, hogy Jozef Olejník, aki idény közben távozott a komáromiak éléről, helyébe a 107-szeres szlovák válogatott, Miroslav Karhan került. A nagyszombati Spartak egykori kiválósága fénykorában Törökországban, Spanyolországban és Németországban is légióskodott. Aktív pályafutása befejezése után egy ideig a nagyszombatiaknál is edzősködött. A KFC együttese már az új szakvezető irányításával kezdi el a téli felkészülést.

Karhan célja egyértelmű: kiharcolni a bennmaradást, javuló produkcióval visszacsalogatni a szurkolókat a bajnoki párharcokra.

(ái)