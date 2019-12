Hónapokkal azután, hogy balesetet szenvedett, elhunyt a kórházban a 14 éves fiú

Egy traktorral ütközött az autó, melyben a 14 éves Imrich is utazott, aki súlyos agyi sérülést szenvedett.

A baleset már hónapokkal ezelőtt történt a Tőketerebesi járásban, a sérültet pedig először mentőhelikopterrel a kassai egyetemi klinikára, majd egy hónap elteltével a a gyermekklinikára szállították. Állapota stabil volt akkor is, amikor onnan továbbszállították a tőketerebesi Svet zdravia kórházba, újabb egy hónap elteltével, ám nem sokkal ezután életét vesztette.

Édesapja a Markíza híradójának elmondta, hogy mélyaltatásban tartották az agysérülése miatt. "Biztosítottak minket arról, hogy élni fog, csak nem tudni, felébred-e" - fogalmazott. A tőketerebesi kórházban már egy normális, háromágyas szobában feküdt, a kórház szóvivője szerint azonban figyelték az életfunkcióit. Hozzátette, ilyen súlyos agysérülésnél egy stabil páciens állapota is hirtelen megváltozhat, és ez történt most is.

Kételyeket ébresztett viszont a családban az, hogy a boncolási jegyzőkönyv szerint tüdőgyulladás okozta a halálát. Az édesapa szerint ez pedig az átszállításával függhet össze. Feljelentést kíván tenni az Egészségügyi Felügyeleti Hivatalnál, hogy kiderüljön, ki hibázott.

(Tvnoviny.sk)