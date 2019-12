Így jönnek ki jövőre az ünnepnapok – mutatjuk, hány hosszú hétvégénk lesz 2020-ban

Az ideihez hasonlóan a jövő év is kegyes lesz hozzánk, ugyanis a 15 államünnepből 11 munkanapra esik. Ami még örömtelibb, hogy 2020-ban többször is megtoldhatjuk a hétvégénket, ugyanis nem egy munkaszüneti nap hétfőre vagy péntekre esik. Májusban két hosszú hétvégénk is lesz, ugyanis 1-je és 8-a is pénteken lesz.

A húsvét jövőre április 10. és 13. között lesz, karácsonykor pedig a három ünnepnapból kettő munkanapra esik.

Ami az iskolásokat illeti: a félévi szünetet február 3-án, hétfőn tartják, két héttel később pedig már meg is kezdődik a tavaszi szünet – Pozsony, Nagyszombat és Nyitra megyében február 17-től 21-ig tart. A húsvéti szünet április 9-én veszi kezdetét, és keddig, április 14-ig tart. Ezt követően már csak a nyári szünet vár a diákokra, ez július 1-től augusztus 31-ig tart. A tanítás az új tanévben szeptember 2-án, szerdán veszi kezdetét.

Iskolai szünetek a 2019/2020-as tanév második felében:

- a téli szünet január 7-ig (kedd) tart, a tanítás január 8-án, szerdán folytatódik

- február 3. (hétfő) – félévi szünet, a tanítás február 4-én (kedden) folytatódik

- tavaszi szünet:

Pozsony, Nyitra és Nagyszombat megye: február 17-21. (hétfőtől péntekig), a tanítás február 24-én, hétfőn folytatódik

Besztercebánya, Zsolna és Trencsén megye: február 24-28. (hétfőtől péntekig), a tanítás március 2-án, hétfőn folytatódik

Kassa és Eperjes megye: március 2-6. (hétfőtől péntekig), a tanítás március 9-én (hétfő) folytatódik

- húsvéti szünet: április 9-14. (csütörtöktől keddig), a tanítás április 15-én, szerdán folytatódik

- nyári szünet: július 1. – augusztus 31., a tanítás szeptember 2-án, szerdán folytatódik.



Állam- és egyházi ünnepek 2020-ban:

- január 6. (hétfő) – vízkereszt

- április 10. (péntek) – nagypéntek

- április 12. (vasárnap) – húsvétvasárnap

- április 13. (hétfő) – húsvéthétfő

- május 1. (péntek) – a munka ünnepe

- május 8. (péntek) – a fasizmus felett aratott győzelem napja

- július 5. (vasárnap) – Cirill és Metód ünnepe

- augusztus 29. (szombat) – a szlovák nemzeti felkelés évfordulója

- szeptember 1. (kedd) – a szlovák alkotmány napja

- szeptember 15. (kedd) – Hétfájdalmú Szűz Mária emléknapja

- november 1. (vasárnap) – mindenszentek

- november 17. (kedd) - a szabadságért és a demokráciáért vívott harc emléknapja

- december 24. (csütörtök) – szenteste

- december 25. (péntek) – karácsony első ünnepe

- december 26. (szombat) – karácsony második ünnepe



