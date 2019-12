Ez csak olyan hírlapi kacsa

A Csallóközi Hírlap – Magyar Vidék 1938. október 2-i számában egy megnevezetlen szerző – minden valószínűséggel Szeiff Géza szerkesztő – annak járt utána, honnét ered a hírlapi kacsa fogalma és története. Nos – szerinte – a kacsasztorik az egyes olcsó, szabadszellemű lapok „szabadalmai“. Ezek munkatársai ugyanis arra törekszenek, hogy olvasóikat a „leglehetetlenebb hírekkel és kombinációkkal traktálják“. Ahogy tette közel kétszáz évvel ezelőtt egy belga újságíró, bizonyos Egide Norbert Cornelissen. Akinek egy meleg nyári napon, lapzártakor 40–50 soros kis sztorit kellett kiizzadnia magából. Sokáig gondolkodott, de azon a napon semmi sem jutott az eszébe. Végül kigondolta a következő történetet:

„Egy belga parasztember, akinek húsz kacsája volt, elhatározta, hogy próbára teszi kacsáinak mohóságát. Levágta az egyiket a húsz közül, apró darabkákra vágta, s odadobta a többi elé. A kacsák néhány másodperc alatt megették társukat. A kíváncsi gazda mindjárt leölt egy másik kacsát, feldarabolta, és azt is odaadta a kacsáknak. A kacsák ezt a társukat is szinte pillanatok alatt megették. Így tett aztán egészen addig, míg a huszadik kacsa felfalta a tizenkilencediket. Elmondhatjuk hát, hogy ez az egyetlen kacsa, a huszadik, rövid néhány óra alatt, tizenkilenc kacsát evett meg...“ – fejezte be cikkét a belga újságíró.

Innét ered hát a „hírlapi kacsa“ fogalma.

Lelkes Vince