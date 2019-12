A Fidesz pártigazgatója: „Mi ez az egész az MKP – Híd tárgyalással? Mire föl ez a hirtelen nagy összeborulás?”

Nem támogatta a Fidesz az MKP és a Híd összefogását a választások előtt, legalábbis ez derül ki abból a levélből, amit állítólag Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója írt Őry Péternek, a Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsa (MKP OT) elnökének. A magyarországi kormánypárt és Őry is cáfolják a küldemény valódiságát.

Az is kiderül belőle, hogy az MKP anyagi támogatást kapott a Fidesztől vagy a magyar kormánytól. A levelet a magukat etikus hackereknek valló Az Igazság Ligája (AIL) csoport szerezte meg tájékoztatásuk szerint a Fidesz honlapjának a feltörésével. A nyilvánosságra hozott levelek valódiságát a Fidesz és Őry Péter is cáfolja.

„Az elnök nagyon mérges. És őszintén szólva én sem értelek benneteket. Mi ez az egész az MKP - Híd tárgyalással? Mire föl ez a hirtelen nagy összeborulás? Azt hittem, egyszer és mindenkorra letettetek róla, hogy azokkal az árulókkal szövetkezzetek” – írta Kubatov az interneten közzétett levél szerint augusztus 22-én Őrynek.

Akkor még javában folytak a tárgyalások a Híd és az MKP között a lehetséges koalícióról. Augusztus 21-én éppen az Híd írt levelet az MKP-nak, amelyben azt a korábbi javaslatukat erősítették meg, amely szerint a pártelnökök – sem a jelenlegiek, sem a korábbiak – nem kerültek volna a közös listára. Emellett a Híd 70:30 arányú elosztást javasolt, vagyis tízből 3 jelöltet ő szeretett volna adni a listára. Ezzel szemben az MKP 50:50 arányú elosztást javasolt, és a pártelnökökre vonatkozóan csak annyit javasolt, hogy ne ők vezessék a listát.

A Kubatov-levél szerint a Fidesz komoly anyagi támogatást biztosított az MKP-nak, és a támogatást a jövőben is folytatni fogja, de Bugárék támogatására nem lenne hajlandó. A levél így zárul: „Szóval gondoljátok meg, kivel szövetkeztek.” Ha az MKP valóban kapott anyagi támogatást a Fidesztől vagy a magyar kormánytól, az törvényellenes volna.

A tárgyalásokat végül augusztus 26-án a Híd Országos Tanácsának döntése akasztotta meg, a testület 35:7 arányban elutasította az MKP javaslatát. Sikertelen lett a többoldalú tárgyalássorozat is, amely október végén ért véget, így a Híd és az MKDSZ indul egy listán, az MKP, a Magyar Fórum és az Összefogás pedig Magyar Közösségi Összefogás néven készül a 2020-as parlamenti választásra.

Az AIL több, Kubatovnak tulajdonított levelet is nyilvánosságra hozott az Őrynek írt levéllel egy időben. Azt állítják, hogy sikerült feltörniük a Fidesz levelezési rendszerét, és a későbbiekben több levelet is nyilvánosságra hoznak majd. A most olvasható csomagban szerepel például egy Borkai Zsoltnak, a Fidesz győri polgármesterjelöltjének október 11-én, vagyis közvetlenül az önkormányzati választások előtt írt levél, amelyben a választások utáni hétfőre Budapestre hívják a szexbotrányba keveredett jelöltet.

A levelekről először december elején írt a Népszava. A Fidesz akkor a lapnak cáfolta, hogy feltörték volna a levelezőrendszerüket, azt állították, hogy a honlapjuk ellen indított hackertámadás sikertelen volt, adatokat a támadók nem tudtak megszerezni. A levél valódiságát Őry Péter is cáfolta, szerinte „annyi a valóság benne, mint abban, hogy Rio de Janeirót ufótámadás érte”. Kerestük az AIL-t is, a honlapjukon szereplő mailcím nem működik, az oda címzett levelet a rendszer visszadobja.

(Para)