Filmszerű trükk: a Nissan exvezérigazgatója úgy szökhetett meg Japánból, hogy még Sátor Lajos is csettintene nyelvével

Ghosn a hét elején közleményben jelentette be, hogy Libanonban van, de arról nem árult el semmit, hogyan került oda. A japán sajtó szerint egy magánrepülőgép repült Törökországba Japán egyik regionális repülőteréről Ghosn szökése idején. Hironaka Dzsunicsiro, Ghosn japán ügyvédje azt állítja, semmit sem tudott Ghosn szökéséről, s a hír őt is megdöbbente. Tudatta azt is, hogy nem számít arra, hogy a üzletember visszatérne Japánba.

Stephen Givens jogász, a japán jog szakértője szerint az eddig ártatlanságát hangoztató Ghosn szökésével egyértelműen bűncselekményt követett el, és így már soha nem térhet vissza Japánba anélkül, hogy börtönbe kellene mennie. A szakértő szerint Ghosn így patthelyzetbe került, és élete hátralévő részében aligha hagyhatja majd el Libanont.

A tokiói körzeti bíróság visszavonta Carlos Ghosn óvadékát, így a japán hatóságok lefoglalhatják azt a 1,5 milliárd jent (mintegy 12 millió euró), amelyet az üzletember óvadékként helyezett letétbe. Carlos Ghosnt először 2018 novemberében vették őrizetbe, később szabadon engedték, majd ismét őrizetbe vették. A vád szerint saját anyagi veszteségeit a Nissannal fizetette ki, valamint a cégnek szóló külföldi utalásokat irányított át saját számláira.

Libanonba érkezését bejelentő közleményében arra hivatkozott, hogy azért menekült el Japánból, mert a japán igazságszolgáltatás szerinte elfogult, eleve bűnösnek tekintették és túszul ejtették őt, alapvető emberi jogait semmibe vették, és az "igazságtalanság és üldöztetés" elől menekült el a távol-keleti országból.

Libanoni részről azt közölték, hogy Ghosn legálisan lépett be az országba, francia útlevelet és libanoni személyi okmányt mutatott fel a határon. Franciaország igyekezett tisztázni, hogy nem tudják, Ghosn hogyan használhatott francia útlevelet. A libanoni származású üzletembernek francia, libanoni és brazil útlevele is van, de elvileg a japán bíróság mindet lefoglalta.

MTI