Optimisták a britek, számítanak arra, hogy 30 nap múlva hátat fordítanak az EU-nak

A legnagyobb brit közvélemény-kutató cég, a YouGov által a The Times című konzervatív brit napilap megbízásából elvégzett, szerdán ismertetett szokásos év eleji felmérés szerint a válaszadók kétharmada azt valószínűsíti, hogy 2020 végén "legalább ugyanolyan", vagy jobb pénzügyi helyzetben lesz, mint most. Ez a tábor jelentősen bővült: 2019 elején az akkori felmérésbe bevont britek 37 százaléka bízott ugyanebben. A derűlátó kétharmadon belül 20 százalék bízik pénzügyi helyzetének idei javulásában. Az egy évvel ezelőtti hasonló vizsgálat résztvevőinek 13 százaléka számított arra, hogy anyagi helyzete javul 2019-ben. A válaszadók 27 százaléka tart anyagi helyzetének idei romlásától, de ez is jelentős javulás, egy évvel ezelőtt ugyanis még 40 százalék valószínűsítette ugyanezt. A felmérés szerint a relatív többség, 42 százalék biztosnak érzi saját állását és csak 11 százalék mondta azt, hogy bizonytalannak tartja foglalkoztatásának idei kilátásait. Ebben nem történt jelentősebb változás: tavaly 41-13 volt a munkahelyüket biztosnak, illetve veszélyben lévőnek érzők százalékos aránya.

A brit gazdaság állapotát a felmérés résztvevőinek 24 százaléka tartotta jónak az egy évvel ezelőtti 18 százalék helyett. A gazdasági helyzetet rossznak tartók aránya 41 százalékról 34 százalékra csökkent. A gazdasággal kapcsolatos növekvő derűlátást a legutóbbi előrejelzések és aktivitási adatok nem támasztják alá.

A decemberi kamatdöntő ülés eredményének ismertetéséhez fűzött helyzetértékelésben a Bank of England monetáris tanácsa közölte, hogy 2019 negyedik negyedévére mindössze 0,1 százalékos növekedést vár a brit gazdaságban az előző három hónaphoz mérve. A brit jegybank monetáris testülete hangsúlyozta, hogy a harmadik negyedévben mért 0,3 százalékos negyedéves növekedés is már "kissé gyengébb volt" a novemberi monetáris politikai jelentésben foglalt előrejelzésnél.

A jegybank várakozása szerint a brit hazai össztermék (GDP) negyedévente mért növekedési ütemeinek átlaga 2019 egészében mindössze 0,2 százalék volt, a fele az elmúlt három év negyedéves növekedési átlagának. A brit statisztikai hivatal (ONS) minapi legfrissebb becslése szerint a brit gazdaság növekedési üteme októberben és az októberrel véget ért három hónapban is zéró volt.

Boris Johnson konzervatív párti brit miniszterelnök szerdán közzétett újévi üzenetében, a Brexit-folyamatot kísérő vitákra utalva ugyanakkor leszögezte: a 2019-es évvel együtt az Egyesült Királyság a megosztottságnak, a gyűlölködésnek és a közéletet oly sokáig terhelő bizonytalanságnak is búcsút inthet, és új fejezetet nyithat történelmében.

A szerdán ismertetett új felmérés szerint a britek nagy többsége ebben a kérdésben hisz Johnsonnak: a válaszadók kétharmada számít arra, hogy az Egyesült Királyság a Brexit jelenlegi határnapján, január 31-én kilép az Európai Unióból.

MTI