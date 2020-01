Idősekre specializálódtak, a magyar bűnbanda legidősebb áldozata 96 éves volt

A Belfast Telegraph értesülései szerint a klán tagjai már évek óta az Egyesült Királysághoz tartozó Észak-Írországban élnek, s a vádak szerint legalább ötven esetben törtek be az idősek otthonaiba. Legidősebb áldozatuk 96 éves volt. A bűnözők különböző indokokkal hatoltak be az otthonokba: azt mondták, elveszett kutyájukat keresik, vagy segítséget kértek egy utca megtalálásához.

A galeri egyik tagja a 28 éves Alex Kozak, akit a betörések mellett biztosítási csalással, engedély nélkül gépjárművezetéssel is vádolnak. A bűnözők tavaly nyáron néhány nap alatt több lakásba is behatoltak. A banda tagjait végül augusztusban vették őrizetbe, s most a hatóságok megtagadták tőlük az óvadék elleni szabadon bocsátás lehetőségét.

A Belfast Telegraph arról is beszámolt, hogy a társaság tagjai már többször voltak büntetve, s jelenleg is eljárás folyik ellenük Írországban és Magyarországon is. Kozakot egyebek mellett fegyveres rablásért is elítélték már.

(hvg)