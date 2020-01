Üvegszilánkokkal teletömött virslit találtak egy panelházak közti játszótérnél

A Privigyéhez közeli Kanianka lakótelepén egy játszótér közelében találta meg egy fiatal azt az üvegszilánkokkal teletömött virslit, amit ismeretlen tettes hagyott ott vélhetően azért, hogy ilyen módon ártson az arra sétáló ebeknek.

A virsli a fűben hevert, a panelházak közti játszótér közelében. Peter Sedláček, a virslit megtaláló fiatal is úgy véli, ilyet csak egy beteg ember tehet. Elmondta azt is, hogy korábban is előfordult már ilyesmi, egyszer egy horoggal tűzdelt szalonnadarabra akadt, amit azonnal kidobott, mert a kutyája épp meg akarta enni.

Pavol Procner, a városi rendőrség munkatársa megerősítette, hogy bejelentést kaptak az esetről. Hozzátette, ez nemcsak a kutyákra veszélyes, de a közelben játszó gyerekekre is. A rendőrség vizsgálódik az ügyben, folyamatban van a környék térfigyelő kamerái felvételeinek ellenőrzése.

A Joj TV által megszólaltatott állatorvos, Milan Sarvaš szerint ha egy állat, akár kutya, akár macska elfogyaszt egy ilyet, annak végzetes következményei lehetnek. Ugyanis a szájüregének vgy a nyelőcsövének sérülései mellett a gyomrában is kárt tehet, amibe a szerencsétlen állat könnyedén belehalhat.

(Joj TV)