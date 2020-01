IDŐJÁRÁS: Sok helyen napközben is fagyni fog hétfőn

ÉJSZAKA:

Túlnyomórészt felhőtlen lesz az éjszakai égbolt, helyenként kisebb felhősödés viszont előfordulhat, ebből azonban csapadékra, hóra leginkább csak elszórtan lehet számítani még északon is. Hideg lesz, a hőmérséklet -3 és -8 fok közé esik vissza az ország nagy részén, északon pedig -9 és -14 fok közti minimumokkal lehet számolni. Ehhez pedig hozzájön még a hideg északi szél is, melynek ereje, széllökései elérhetik helyenként a 30-50 km/órát is.

HÉTFŐ:

Reggel napos időre ébredhetünk, csak néhány helyen lehet számítani átmeneti felhősödésre a nap folyamán. A hőmérőnk higanyszála jó esetben is csak alig emelkedik majd a fagypont fölé, -2 és +3 fok közti maximumok várhatók, hegyvidékes területeken még ennél is hidegebb lesz. A szél viszont legalább enyhül, sok helyen el is áll.

(SHMU)