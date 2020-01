Maffiák, zsarolók, üzletemberek – íme, az Interpol körözési listájának szlovákiai nehézfiúi

Az Interpol körözési listáján évek óta több szlovákiai személy is szerepel – így többek közt a kassai alvilág fejének tartott Róbert Okoličány, vagy Karol Mello is.

Okoličány bírósági ügye több mint tíz évig húzódott, végül egyebek mellett többszörös gyilkosságért és bűnszervezet megalapításáért 2016-ban életfogytiglan tartó szabadságvesztésre ítélték, a határozat ellen azonban fellebbezett.

Okoličány azt követően tűnt el, hogy 2018 áprilisában a Legfelsőbb Bíróság ténylegesen életfogytiglanra ítélte. A tárgyaláson már nem vett részt, egyes információk szerint a szlovák-magyar határon várakozott, és amint megtudta az eredményt, lelépett. Mire kiadták ellene az elfogatóparancsot, már késő volt. Azóta szökésben van, semmit sem tudni róla.

Szintén az Interpol listáján szerepel Okoličány egy társa, Róbert Nigut, akit jelenleg is nagy erőkkel keres a rendőrség.

A körözöttek közt van Karol Mello is, aki állítólag évek óta a közép-amerikai Belizében bujkál. Az ottani hatóságok nem reagáltak a felszólításra, miszerint adják ki őt Szlovákiának. Mellót egy 2004-es dunahidasi (Most pri Bratislave – Szenci járás) lövöldözés ügyében gyanúsítják, amely során életét vesztette egy nő és egy gyerek. Az Interpol 2007 óta körözi. Azóta külföldön kétszer is lecsukták, de mindannyiszor rövid időn belül szabadon engedték.

Az alvilággal kapcsolatba hozott Viliam Mišenka vállalkozó is menekül az igazságszolgáltatás elől. Őt két évvel ezelőtt 23 éves szabadságvesztésre ítélte a Legfelsőbb Bíróság. Mišenkát a 2009-es nagytapolcsányi vállalatban történt bombarobbanás miatt állították elő. A vád szerint megrendelte sógornője likvidálását, aki a robbanás idejében a vállalatban volt. Az eset során életét vesztette a vádlott társa, aki a bombát az épületbe vitte, míg a célpont, tehát Mišenka sógornője csupán megsérült.

A közelmúltban az Interpol listáján szerepelt Patrik Šnajdr is, akit 20 évre ítéltek. Ő arról volt híres, hogy a „Štvrťáci” nevű zsarolóbanda tagja volt. A rendőrség szerint Šnajdrt tavaly májusban fogták el a Dél-afrikai Köztársaságban.



