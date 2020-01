Érsek jött, de nem győzte meg a tiltakozó sofőröket

"Én sem vagyok elégedett azzal, ahogyan ma az útdíjrendszer működik, de én ebben a pillanatban ezt nem tudom megváltoztatni." - vallja a hidas miniszter. Szerinte az egyik lehetséges megoldás, hogy új pályázatot ír ki a rendszer működtetésére. Erre csak akkor van lehetőség, ha már lejár a jelenlegi üzemeltető megbízása, ami 2022-ig tart.

„A szerződést egyoldalúan is fel lehet mondani, de akkor a rendszer leáll, amit nem lehet megengedni” - jelentette ki a közlekedési tárca vezetője. "Ezt én nem teszem meg.” Azt is elképzelhetetlennek tartja, hogy az új üzemeltető kiválasztásáig ne szedjen az állam útdíjat. Az új üzemeltető kiválasztása azonban már most is elkezdődhet. Az állam meg is vásárolhatja a rendszert, ahogyan a szerződésben szerepel: a maradék áron. Érsek szerint azt kell elérni, hogy a beszedett útdíj magasabb hányada jusson az államkasszába.

A miniszter látogatásának ugyan örültek a tiltakozó fuvarozók, de az eddigi eredménnyel elégedetlenek. „Konstruktív tárgyalásokat szeretnénk. Örülünk, hogy Érsek miniszter úr eljött, de csak azt mondta el újra, amit négy éven át ismételget” - mondta a Paraméternek Stanislav Skala, az UNAS képviselője. Peter Pellegrini miniszterelnökkel és Ladislav Kamenicky pénzügyminiszterrel szeretnének tárgyalni. Az egyik követelésük – az útadó 50 százalékos csökkentése – ügyében Érsek Árpád is a pénzügyminiszterrel való tárgyalást javasolta, az adócsökkentésről szerinte is csak ő tud érdemben véleményt mondani.

A tiltakozásban résztvevők szerda reggelig maradni akarnak, és várják a kormányfőt vagy a pénzügyminisztert. Ha szerdán 11 óráig nem találkoznak, készek kiterjeszteni a tiltakozóakciót az ország más részeire is. „Az egész országot meg tudjuk bénítani” - állítja Stanislav Skala.

