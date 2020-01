Komárom tavaly 1,3 millió eurót fordított a város iskoláira

Az öt iskolakonyha felújítása és a Rozmaring (Rozmarínová) utcai iskola konyhájának megépítése majdnem egymillió euróba került.

„Nemcsak a vezetékrendszereket cserélték ki, hanem a konyhákon új szellőzőberendezéseket is felszereltek és új konyhai gépeket és eszközöket is vásároltunk. Ennek köszönhetően nemcsak a gyerekeknek, hanem egyházi intézményeknek és a nyugdíjasoknak is tudunk ebédet főzni” - tájékoztatott a városi hivatal.

A Bethlen Gábor Alap támogatásával a város felújította a Víz utcai (Vodná ulica) Tulipán óvodát. „Nem egészen 200 ezer euróból hőszigetelték az épületet, kicserélték az ablakokat és felújították a teraszt, emellett 9 ezer euró értékben segédeszközöket is kapott az óvoda” - tette közzé az önkormányzat.

Emellett mind a hat önkormányzati alapiskola tornatermében végeztek felújítási munkákat, ennek költségei elérték a 150 ezer eurót.



(TASR)