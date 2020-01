Kiska pártja is engedélyezné a kettős állampolgárságot

„Akinek szüksége van rá, nem segített eleget, akinek nem kell, annak is ad” - bírálta Fico és Pellegrini kormányainak intézkedéseit Kiska. – Nem kell minden gyereknek ingyen ebéd, de van, akinek tízórai is járna ingyen.” Visszaállítaná az egykulcsos nyereségadót, de a programban nem szerepel, hogy az adókulcs hány százalékos lenne. Korábban Kiska 19 százalékos nyereségadót javasolt.

Szűkös kisebbségi program

A program nem szentel külön fejezetet a kisebbségeknek – a társadalom peremén élő roma közösségek támogatás kivételével –, de több fejezetben is foglalkoznak a problémáikkal, igaz viszonylag általános szinten. A párt általános értékei közt szerepel a „pozitív hazafiság építése, amely erősíti az otthon érzetét Szlovákiában, ahol mindannyian, beleértve az összes kisebbséget, valóban otthon érezhetjük magunkat”. Emellett ugyancsak a bevezetőben szerepel, hogy olyan Szlovákiát szeretnének, ahol a „kisebbségeknek nem kell tartaniuk az elnyomástól és a kirekesztéstől”. A 134 oldalas és csaknem 900 intézkedést tartalmazó, vagyis rendkívül részletes programban ezekkel együtt mindössze négy helyen szerepel a nemzeti kisebbség kifejezés. Harmadik alkalommal a kultúrával foglalkozó fejezetben található meg, a programpont szerint a párt támogatja a a nemzeti és etnikai kisebbségek kultúráját annak teljes sokszínűségében. A negyedik említés már csak a roma kisebbségre vonatkozik.

Ideológiai hordalék és kettős állampolgárság

Juraj Šeliga, a párt alelnöke szerint az általuk javasolt intézkedések a kisebbségek érdekeit is szolgálják, még ha nincsenek is konkrétan megnevezve. „A korrupcióellenes intézkedések vagy az egészségügyi terveink ugyanúgy segítik a nemzeti kisebbségeket is” - mondta a Paraméternek Šeliga. - Emellett támogatjuk a kisebbségi nyelvek használatát is, a hivatali érintkezésben azon a szinten, ahogyan azt ma is meghatározzák a törvények.” A programban szerepel az is, hogy modernizálnák az államnyelv védelméről szóló törvényt is, „megtisztítjuk az ideológiai hordaléktól” - írják a programban. Emellett feleslegesnek tartják a kettős állampolgárság tiltását is. „Nem látjuk értemét a tiltásnak, egy államhoz való tartozás érzését nem lehet utasításokkal kikényszeríteni” – jelentette ki Šeliga.

10 új kórház és kiegyenlített költségvetés

Kiskáék programjának egyik legrészletesebb eleme az egészségügy. Ezzel is kezdődik a program, és azt ígérik, hogy a következő 10 évben felépítenek 10 új kórházat, csökkentik a várólisták hosszát és megállítják az állami kórházak eladósodását. A PS-Spolu koalícióhoz hasonlóan ők is átvizsgálnák a Penta befektetői csoport egészségügyi portfólióját, ha ezt a vagyonkoncentrációt az egészségügyre nézve kockázatosnak találják, akkor nem zárják ki, hogy köteleznék a Pentát egyes vállalkozásainak az eladására. A csoport jelen van az egészségügyi rendszer minden szektorában: van egészségbiztosítója, kórházakat és rendelőintézeteket működtet és az ő tulajdonában van a Dr. Max gyógyszertárlánc is.

Kiegyenlített költségvetést szeretnének elérni a következő években, de egyben a főiskolás végzettségűek átlagbérének szintjére emelnék a pedagógusok bérét. Ösztöndíjjal támogatnák a hiányszakokat tanuló pedagógusnövendékeket. Adót azonban nem emelnének, ha mégis, akkor csak a vagyonadót és egyes fogyasztási adókat. Azt nem részletezik, hogy a programjuk kiadási részét milyen forrásokból fedeznék.

