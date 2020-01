Bugár már nem kér Ficóból, sem a Smerből, túl sok csontváz esett ki a szekrényből

A Híd vezetője a Nový Čas vitaműsorában ült egy asztalhoz Richard Sulíkkal, az ellenzéki SaS irányítójával és a két politikus kielemezte a parlamenti választások előtti helyzetet. Bugár most azt mondja, szeretné, ha a Smerrel kapcsolatos álláspontja világosabb lenne, mint 4 évvel ezelőtt. Négy esztendeje a Híd óriásplakátjain az szerepelt: "El tud képzelni egy Smer nélküli kormányt? Mi igen." Ezzel összefüggésben a pártelnök megjegyezte, bár akkor tényleg el tudtak volna képzelni egy Smer nélküli kabinetet, de a választók másként osztották le a lapokat, más kormány nem jöhetett létre.

Ám szerinte akkor még nem lehett tudni, hogy milyen csontvázak esnek ki a szekrényből. Bugár kijelentette, hogy a következő hónapban esedékes választásokat követően olyan helyzet áll elő, hogy el kell dönteni, ki lesz a Smerrel és ki az, aki nem. A Kuciak-gyilkosság után annyi minden derült ki a smeres politikusokról - például Jankovská államtitkárról, és Glváčról - hogy mostanra már egyértelmű lett a helyzet: Ficóval nem lépnek koalícióra. "És Pellegrinivel?" - hangzott a műsorvezető kérdése. "Olyan nem létezik. Azt mondom, a Smerrel nem. Pellegrininek nem olyan a pozíciója a Smerben, hogy ő irányítana vagy diktálna" - így Bugár.

A Híd és az SaS elnökei kitárgyalták az OĽaNO első emberét is. Sulík szerint Igor Matovič felnőtt a feladathoz, megérett és megváltozott, "amiben megegyezünk, azt igyekszik betartani." Ezzel szemben Bugár hallani sem akar az ellenzéki képviselőről. "Matovič megváltozott, rosszabb lett" - szögezte le a koalíciós párt vezetője, hozzátéve: "mindenkit betámad, mindig is ezt csinálta. Sajnos, ő ilyen, és az is gondot jelent, hogy kiket hozna be a törvényhozásba. Matovič parlamenti frakciója sosem tartott ki a megbízatás végéig, ami veszélyt jelent bármelyik következő kormány számára."

Jelenleg mindkét tömörülés - a Híd és az SaS is - a bejütási küszöb környékén mozog. Bugárék rendszerint az 5 százalékos határ alatt, Sulíkék meg felette. A magával kapcsolatos szélsőjobbos jelző ellen sem tiltakozó liberális politikus erre azt mondta, a vén kutyák nem riadnak meg a felmérésektől.

