A rendőrség újra átvizsgálja a Gorilla-üggyel kapcsolatos nyomokat, beleértve a kiszivárogtatott hangfelvételt is , és megpróbálja használhatóvá tenni ezeket az eljárásban. Ezt Milan Lučanský országos rendőrfőkapitány jelentette ki sajtótájékoztatóján. Hozzátette: az eredményeket a közeljövőben várja.

Lučanský szerint nem kell „nagy dolgokat” várni, hiszen a Gorilla-ügyet vizsgáló csoportnak - Lukáš Kyselica távozása után – még csak most lett új vezetősége. Hozzátette: a csapatot további nyomozókkal és elemzőkkel bővítették, és a további bővítésre is lehetőséget lát. Ezenkívül a szükséges anyagi és technikai eszközök biztosítását is megoldhatónak tartja.

„Mindannyian jól ismerjük az elévülés problémáját egyes esetekben”

– emlékeztetett Lučanský.

A Gorilla-hangfelvétel egy Vazovova utcai lakásban készülhetett Pozsonyban. A Gorilla-ügyirat, melyet névtelenül tettek közzé 2011 decemberében, azt az állítólagos beszélgetést tartalmazza, amelyet Haščák folyatott különféle politikusokkal a 2005-ös és 2006-os állami üzletekről és az ezekkel kapcsolatos jutalékokról. A hangfelvétel szerint Robert Fico, a Smer-SD elnöke is járt a lakásban.

A Gorilla-hangfelvételt a rendőrség 2018 decemberében találta meg Marian Kočner házában. Az eredetiségét Lukáš Kyselica, a Gorilla-üggyel foglalkozó nyomozócsapat volt főnöke is igazolta.

