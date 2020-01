Marian Kočner számára akár még kedvezőnek is nevezhető fejleménnyel indított hétfőn a Specializált Büntető Bíróság: mindjárt a monstre persorozat első felvonásában a taláros testület elnökasszonya bejelentette, a tárgyalás menetéhez Kočner pótügyvédjeként csatlakozik Natália Trubanová is.

Trubanová a bazini speciális bíróság elnökének a lánya és őt a belső elektronikus rendszer választotta ki arra az esetre, ha a zűrös nagyvállalkozó jelenlegi védőjét, Marek Parát - annak munkamódszerei miatt - elmarasztalja az ügyvédi kamara. Mivel a véletlenszerűen kiválasztott ügyvéd apja a Specializált Büntető Bíróság első embere, ezért Michal Truban is úgy érezte, lépnie kell. Ezért megbízta helyettesét, Roman Púchovskýt a bíróság vezetésével, hogy később - lánya megbízatása miatt - ne támadhassák meg összeférhetetlenséggel a testület tevékenységét. Ez eddig rendben is lenne, de az új feladattal megbízott

Púchovskýról ismert adat az, hogy annak idején "megértően" járt el Kočnerral szemben és az úgynevezett markízás váltók ügyében az üzletembert nem helyezte vizsgálati fogságba. (Bár aztán Kočner mégis fogságba került, de ehhez már a Legfelsőbb Bíróság döntése kellett.)

A hétfői tárgyalás első órájában az ügyész felolvasta a vádiratot, aminek részét képezte Molnár Péter gútai vállalkozó 2016 telén történt meggyilkolása is, aminek elkövetésével a Kuciak-gyilkossághoz hasonlóan szintén a Miroslav Marček - Szabó Tamás kettőst gyanúsítják.

Ennél a résznél Molnár testvére nem bírta visszafogni a könnyeit, akit Zlatica Kušnírová, a nagymácsédi tragédia egyik áldozatának anyja próbált nyugtatni, de aztán ő is sírásban tört ki. Mindeközben Kočner az újságírók irányában vigyorog.

Miután felolvasták a vádpontokat, szót kaptak a gyanúsítottak - Marian Kočner, Alena Zsuzsová, Miroslav Marček és Szabó Tamás - ügyvédei is. Mintha csak egy kottából játszanának, következetesen visszautasítják az ellenük felhozott bizonyítékokat. Zsuzsová jogi képviselője szerint például a vádirat teljes mértékben törvénytelenül készült, amit különben is nagy nyomás alatt végeztek az illetékesek. Még a sajtó szerepét is kihangsúlyozták, hogy az a védencük kárára volt, hogy a médiumok előre értesültek a nyomozás fejleményeiről. Marek Para, Kočner ügyvédje is arról beszélt, hogy megalapozatlanok a vádak.

A perben egyelőre kilenc tárgyalási napot írtak ki, de bizonyára tovább fog tartani. A héten hallgatják meg az első tanúkat, akik között van maga Andruskó, valamint Peter Tóth és Miroslav Kriak, utóbbiak Kočner megbízásából újságírókat figyeltek meg.

