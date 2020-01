A nap, amikor a gyászoló anya egy mondattal megsemmisítette a komáromi boszorkányt

A károsultak és a tanúk kihallgatásával folytatódott a Kuciak-per a bazini Specializált Büntetőbíróságon január 14-én. Ahogy a hétfői első , úgy a keddi, második tárgyalás is eseménydús volt, melyen megrázó tények és körülmények kerültek napvilágra a 2018-as Kuciak-gyilkosság kapcsán.be

"Hogyan engedhették meg maguknak, hogy a gyerekeink életére törjenek? Maguknak is vannak gyerekeik, lányaik! Ki adott erre jogot a pénzükért és a mocskosságaikért?"

- szólt emelt hangon a vádlottakhoz fordulva Zlatica Kušnírová, a meggyilkolt Martina Kušnírová édesanyja, mielőtt belekezdett a vallomástételbe. Indulatos, szigorú, de a messzemenőkig helyénvaló megnyilvánulásától egy pillanatra megfagyott a teremben a levegő, és ez momentum adta meg az alaphangot a per második tárgyalási napjának.

Kušnírová – ahogy később Ján Kuciak hozzátartozói is – elmondta, hogy a gyilkosság idején, azon a szerdai napon, 2018. február. 21-én már nem tudta felvenni a kapcsolatot lányával és Kuciakkal, ám a többi családtaghoz hasonlóan pár napig még nem zargatta őket, mivel azt gondolta, a fiataloknak biztosan sok sok dolguk van.

Riportunk a Kuciak-per első tárgyalási napjáról: "Zoli tud egy melót nekünk" - Kočner, Zsuzsová és a gútai gyilkosok

Négy nappal később veszítette el végleg türelmét, és értesítette a rendőrséget arról, hogy a huszonéves párt nem tudják elérni. Pár órával később már zajlott a gyilkossági helyszínelés Kuciakék nagymácsédi házánál.

Elmondása szerint lánya, akit arra tanított, hogy álljon ki a gyengébbek mellett, emberként mindig segítőkész és határozott, régészként pedig szorgalmas és elhivatott volt. A hasonló lelkületű Kuciakkal nagyon egymásra találtak, boldogok voltak, az év májusában házasodtak volna össze.

Az anya nagyon közeli kapcsolatot ápolt Martinával, és bár messze éltek egymástól, napi szinten telefonáltak, sokat beszélgettek. Elmondta: rögtön meg volt győződve arról, hogy a „gyerekek” életét Kuciak munkája miatt vették el, és politikai gyilkosság történt.

„Nem akartam elhinni. És még mindig vannak pillanatok, amikor nem tudom elhinni. Nézem a telefonomat, bámulok ki az ablakon, és várom, hogy jelentkezzen, várom, hogy jöjjön. Csak azt kérdezem: miért, miért?”

- mondta Kušnírová, mire a tárgyalóteremben nemcsak a Kuciak családnak, hanem sokaknak eleredtek a könnyei. És nem ezek voltak aznap az utolsó nehéz pillanatok.

Úgy helyre rakta Zsuzsovát, hogy a nő egy órán keresztül zokogott

Miután Zlatica Kušnírová kihallgatása befejeződött, a vádlott Alena Zsuzsová kért szót – aki a vádirat szerint megrendelte Andruskó Zoltánnál Ján Kuciak likvidálását.

„Mond önnek valamit az ártatlanság vélelme? Milyen bizonyítékok alapján állítja, hogy én felelek a gyermeke haláláért?”

– szegezte a gőgös kérdést az asszonynak a komáromi nő. Kušnírovát azonban egy másodpercre sem hozta zavarba a számonkérés.

„Ha annyira ártatlan volna, biztos nem ülne itt. Ha ez az egész nem történik meg, maga is a lánya mellett volna, és én is a lányom mellett lehetnék”

– vágta rá Kušnírová, Zsuzsová pedig rögtön visszavonulót fújt, a kijelentésre már nem is reagált. Pár perc múlva már minden jelenlévő újságíró őt vizslatta – láthatóan összetört, sírni kezdett, és képtelen volt abbahagyni a zokogást. Az őrség egy csomag zsebkendőt, majd egy doboz magnéziumtablettát vitt neki az „öltözőből”, és közel egy óra telt el, mire a nő megbírt nyugodni.

Alena Zsuzsová (Fotó: Paraméter)

Azonnal Kočnerre gondoltak

Ján Kuciak édesapja, Jozef Kuciak szintén körülírta a gyilkosság idején történteket, azt, hogy napokig nem tudták felvenni a kapcsolatot fiával és annak kedvesével. Ő úgy gondolta, hogy a közelgő esküvő miatt valamiféle lelki gyakorlatot tartanak, hiszen korábban már voltak egyházi „felkészítőn”, miután maga az apa tanácsolta fiának, hogy egy ideig figyeljenek csak egymásra, kapcsolják ki telefonjaikat.

Amikor megtudták, hogy meggyilkolták őket, azonnal arra gondoltak, hogy a vádlottak padján ülő Kočner keze van a dologban. Mindez nem történt ok nélkül: néhány hónappal azelőtt, 2017 szeptemberében, amikor Janko ledoktorált, és nagymácsédi házában összegyűlt az egész család, az ifjú újságíró telefonján mindenki előtt lejátszotta az azóta már közzétett hangfelvételt, melyen Kočner megfenyegette őt. A főként szofisztikált gazdasági bűncselekmények elkövetéséből élő maffiózó azt mondta neki, összegyűjt minden mocskot a családjáról, és eléri, hogy soha többé ne írhasson cikkeket.

Jozef Kuciak és Jana Kuciaková (Fotó: Paraméter)

Apja féltette a fiát, de Kuciak látszólag nem félt.

„Mindig azt állította, hogy nem érheti baj, ilyen nem történhet meg, ilyet senki nem enged meg magának”

– fejtette ki Jozef Kuciak, hogyan reagált fia a fenyegetésre.

Ahogy Zlatica Kušnírová, úgy Kuciakék is egymillió eurós kártérítésre tartanak igényt szeretteik elvesztése miatt. Mindkét fél azt mondja, az összeget jótékony célra ajánlanák fel, mert fájdalmukat semmilyen pénz nem enyhítheti.

„A gyilkosság utáni első három napon paralizált voltam. Alig emlékszem valamire. Aztán később ez átment rajtam. De a seb az ott marad a szívemen”

– zárta vallomását Jozef Kuciak. Rögtön utána fiatalabbik fia, ifj. Jozef Kuciak következett. Ján Kuciak öccse végig elcsukló hangon beszélt bátyjáról, aki példakép volt számára, és véget nem érő beszélgetéseik során mindent megvitattak egymással.

A fiatalember elmondta, féltették Jankót, főleg azután, hogy a már említett összejövetelen az újságíró az egész családja előtt lejátszotta, hogyan fenyegette meg őt Marián Kočner.

ifj. Jozef Kuciak (Fotó: Paraméter)

„Hogy is mondjam... Mi faluról vagyunk. Már csak az, hogy egy ilyen ember, aki a maffialistán volt, a bátyám iránt érdeklődik, nagy dolog volt. De mi talán jobban féltettük őt, mint ő saját magát. Nem mutatta ki, de azt hiszem ő is félt, különben nem tett volna feljelentést” – vallotta Jozef, aki körülírta azt is, milyen közeli kapcsolatot ápolt szüleivel a bátyja.

„Mindig megölelte és megpuszilta őket, és órákon keresztül beszélgetett velük. Kivételes kapcsolata volt velük, nem úgy, mint a fiatalok nagy részének. Amikor úgy volt, hogy szombaton hazajön, a szüleim már reggel héttől csak őt várták.”

A "nem jó ember", és egy rejtélyes öngyilkosság

A bíróság a gútai Rigó Martinát is beidézte, a nő a vádlott Miroslav Marček élettársa volt 2018-ban, amikor az exkatonát és bűntársát, Szabó Tamást őrizetbe vették a rendőrök.

„Miro barátként, szinte testvérként tekintett Tamásra. Sokszor előfordult, hogy mielőtt eldöntött valamit, felhívta Tamást, hogy tanácsot kérjen tőle”

– jelentette ki a nő, aki 2018 júniusában ismerkedett majd költözött össze Marčekkel, aki elmondta neki azt is, hogy korábban azért ment katonának, mert vonzódik a fegyverekhez.

Rigó Martina (Fotó: Paraméter)

Egykori élettársáról – aki a mai napig felhívja a vizsgálati fogságból – csak jól tudott nyilatkozni. Elmondása szerint Marček szerény, csendes, problémamentes, visszahúzódó, ember volt. Ugyanakkor a férfi önmagáról már nem volt ilyen jó véleménnyel.

„Mindig azt mondta magáról, hogy nem jó ember. Amikor megkérdeztem, miért, csak annyit mondott, tudja magáról, hogy ez így van”

– mesélte a nő, aki ezzel kapcsolatban tovább nem is kérdezősködött párjától.

Rigó Martina idősebbik fiát, Rigó Ronaldot szintén őrizetbe vették a rendőrök, amikor 2018 szeptemberében a két gútai vádlottat letartóztatták. A fiú volt az, akinek fantomképét a rendőrség az akció előtt nyilvánosságra hozta, és ezzel elérték, hogy a gyanúsítottak kommunikálni kezdjenek egymással – ezzel pedig „kiugrasztották őket a bokorból”.

Ennek azonban szerencsétlen vége lett: három héttel azután, hogy Ronaldot kiengedték az őrizetből, öngyilkosságot követett el. Anyja szerint azonban ennek nem volt köze a gyilkossági ügyhöz, Ronald nehezen viselte egykori súlyos autóbalesetét, és az alkoholba menekült, ez vezethetett a tragédiához.

Egy „véletlen” és egy símaszkos tanú

A délutáni órákra két további tanút rendeltek be a bíróságra. Egyikük Michal Varga volt, akiről azt gondolták, Szabó és Marček tőle vásárolták a 2016-os Molnár-gyilkosságnál használt fegyvert.

Mindenki megrökönyödésére azonban a férfi még a tanúi eskü előtt közölte, az újságban olvasta, hogy valamilyen fegyverrel kapcsolatban fogják őt kérdezni, de összekeverhették őt valakivel, mivel ő az a Varga, akitől Kuciak a nagymácsédi házat vásárolta.

Michal Varga, akit tévedésből idéztek be a tárgyalásra (Fotó: Paraméter)

A szenátus elnöke csak ekkor tudatosította, az azonos név miatt összekeverték a tanúkat, és ezt a Vargát nem is akarták beidézni. A férfi – akitől elnézést kértek – rögtön hazamehetett, a másik Varga Mihályt pedig majd egy későbbi időpontban fogják berendelni a bíróságra.

A baki után nem volt más hátra, mint Andruskó Zoltán kihallgatása. A komáromi járásbeli férfit a Kuciak-gyilkosság közvetítése miatt korábban, külön eljárásban 15 év szabadságvesztésre ítélték, most pedig azért jelent meg, hogy tanúsítsa a többi vádlott bűnösségét is.

Amikor bevezették, kék símaszkot viselt, amit csak azután vettek le a fejéről a fegyveres őrök, hogy a szenátus bevonult a terembe, és ekkor a sajtó képviselő már nem készíthettek róla felvételt. Kék rabruhája fölött végig golyóálló mellényt volt rajta, és miután bevonult, az őrség a tárgyaló ablakain lévő összes függönyt behúzta.

Mielőtt Andruskó kitálalt, az áldozatok hozzátartozóihoz fordult, és így szólt:

"Először is engedjék meg, hogy így személyesen is bocsánatot kérjek a hozzátartozóktól, a Kuciak családtól, és Kušnírová asszonytól is. Nagyon sajnálom, ami történt. Nem tudom, hogyan lehet ezt helyrehozni, valószínűleg sehogy. De mindent meg fogok tenni azért, hogy a tanúvallomásommal segítsek."

Andruskó Zsuzsováról elmondta, hogy a Pokec nevű közösségi oldalon ismerkedtek össze, majd 2010-ben a férfi szem- és fültanúja volt annak, ahogy a nő megrendelte Basternák László ógyallai polgármester likvidálását. A gyilkosságra Zsuzsová többek között Roman Ostružlíkkal esküdött össze, aki az az évi, őszi helyhatósági választásokon a regnáló Basternák kihívója volt. A gyilkosságra még azon a nyáron sor került, Ostružlík azonban végül elbukta a választást, és nem sikerült megszereznie a polgármesteri széket.

„A gyilkosság után tartottam Alena Zsuzsovától. Nem konkrétan tőle, mint nőtől, hanem az emberektől, akik mögötte álltak, és akikkel mindig dicsekedett”

– jelentette ki Andruskó. Arról is beszélt, hogy Kočner előtt Zsuzsová a Sme rodina párt alapító elnökével, Boris Kollárral is kavart, aki még egy Mercedest is adott „szolgálataiért” cserébe a nőnek.

Andruskó Zoltán (Fotó: Paraméter)

Andruskó elmondta, többször előfordult, hogy pénzt adott az akkoriban anyagi problémákkal küzdő Zsuzsovának, és vallomása során legalább háromszor elismételte, hogy a nő még a kebleit is az ő pénzéből csináltatta meg.

2016-ban egyre forróbb lett Marián Kočner lába alatt a talaj, akinek azzal kellett szembenéznie, hogy büntetőeljárások fenyegetik őt. A megoldást állítólag abban látta, hogy meggyilkoltatja Maroš Žilinka ügyészt, és a megrendelést Zsuzsová adta le Andruskónak, aki rögtön kapott 20 ezer euró előleget is.

A férfi azt mondja, a pénzt nem akarta visszautasítani, mert attól tartott, ha ezt megteszi, őt ölik meg azért, mert tudja, Kočnerék mire készülnek.

Andruskónak egy külföldi gyilkost kellett találnia, de magyarországi barátja, Krecsík László nem vállalta a megbízást. Ekkor került képbe a gútai brigád, Szabó és Marček, akikről Andruskó tudta, hogy 2016-ban ők gyilkolták meg Molnár Péter gútai üzletembert. A főügyészség ügyészének likvidálása azonban túl nagy falatnak tűnt, így Kočner részéről végül Ján Kuciakra esett a választás, aki már újságíró lévén, ahogy Andruskó fogalmazott, „könnyebb célpontnak” bizonyult.

Marián Kočner (Fotó: Paraméter)

Lóvé törlőkendőben

Az eredeti megbízás úgy szólt, hogy Kuciakot el kell rabolni, és holttestét eltüntetni a föld színéről, a gútaiak azonban ezt túl rizikósnak vélték, így csak egy „egyszerű” gyilkosságnál maradtak, amit el is követtek.

A kettős gyilkosság után Zsuzsová konyhai törlőkendőkbe csomagolva 500 eurós címletekben 50 ezer eurót adott át Andruskónak, amiből a közvetítő 40 ezret adott át Szabónak – aki aztán Marčekot is kifizette.

“Később, amikor Tamás és Miro látták a híreket, látták, hogy súlyosabb a helyzet, és eljöttek utánam, hogy több pénzt kérjenek” – mondja Andruskó, aki az igényt továbbította Zsuzsová felé. Rövid idő múlva a nő jelentkezett, és újabb adag „törlőkendőt” adott Andruskónak, aki azt mondja, úgy vitte el a fizetséget a gútaiaknak, hogy meg sem nézte, mennyi pénzt rejt a csomagolás.

„Nekem Zsuzsová elmondta azt, hogy Marián Kočner rendelte meg a gyilkosságot, de megtiltotta, hogy ezt közöljem az elkövetőkkel. (...) Tudtam, hogy rosszul cselekedtem. Életem legnagyobb hibáját követtem el. De nem mertem a rendőrségre menni, mert tudtam, hogy Kočnernek milyen kapcsolatai vannak. (...) Örültem, hogy 2018 szeptemberében a rendőrök bekopogtak, és vége lett ennek az egésznek”

– adta elő verzióját Andruskó Zoltán. Vallomása befejeztével kivezették őt az őrök, és visszaszállították a besztercebányai börtönbe, ahol jogerős büntetését tölti.

A tárgyalás végeztével Alena Zsuzsová jelezte, hogy nem kíván részt venni a hátralévő januári és februári tárgyalási napokon, és beleegyezését adta, hogy a távollétében folyjon a per. Mivel korábban Miroslav Marček is ugyanígy tett, a következő tárgyalásokon várhatóan a négy vádlottból csupán ketten, Szabó Tamás és Marián Kočner lesznek jelen.

(Barak Dávid)