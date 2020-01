Visszaírt a Csemadok a Hídnak, nincs benne köszönet

A Híd január 15-ig kért választ, várta a szervezet észrevételeit. A Paraméter információi szerint a Csemadok, pontosabban annak országos elnöksége január 14-én küldte el levelét. A dokumentumot csak mint testület jegyzik, személy szerint senki sem írta alá. A Híd által küldött vitaanyagra nem reagáltak érdemben. Levelükben kifogásolják, hogy bár a Híd a levelét a párt fejlécével küldte el, azt Sólymos László miniszterelnök-helyettesként, Rigó Konrád pedig kulturális államtitkárként írta alá. A Csemadok elnöksége a levélre reagálva leírja, hogy ők sem akarják, hogy a „közművelődés olcsó és rövid távú politikai célok elérésének eszközévé” váljon, de úgy vélik, a Híd vitaanyaga éppen ezt a célt szolgálja.

„Többnyire nem érintette pozitívan”

A Csemadok azt is kifogásolja, hogy ugyan a Kisebbségi Kulturális Alap a korábbiakhoz képest többletforrást biztosít a szlovákiai magyar kultúra finanszírozásához, de szerintük ez a Csemadokot „többnyire nem érintette pozitívan”. A szervezet már korábban is ellenséges lépésnek tekintette a Híd javaslatát, leginkább azt nehezményezték, hogy a tervezet nem őket részesítené állandó támogatásban, hanem egy új közművelődési intézetet akar létrehozni állami forrásból. „Itt van egy hetven éves szervezet, amely hasonló funkciót lát el, ez megérdemelné, hogy állandó állami támogatást kapjon” – mondta korábban a Paraméternek Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke, aki egyben az MKP tisztségviselője és a Magyar Közösségi Összefogás listavezetője is.

Nem kell külön törvény

A levél befejezésében elutasítják a Híd törvényalkotásra tett javaslatát. „Meggyőződésünk, hogy a nemzeti közösségek jogos igényei nem rendezhetők megfelelően külön törvények és rendelkezések meghozatalával, főleg nem pártpolitikai célok előtérbe helyezésével” – írja a szervezet országos elnöksége. Szerintük a magyar pártok, civil- és szakmai szervezetek bevonásával kellene tárgyalni erről a kérdésről, és elsősorban egy kisebbségi kerettörvény elfogadását szeretnék elérni. A kisebbségi törvény előkészítésén a Híd is dolgozik.

Több százezer euró a Csemadoknak

Rigó Konrád (Híd) kulturális államtitkár szerdán még nem látta a Csemadok válaszlevelét, korábban viszont a Paraméternek azt nyilatkozta, hogy nem a Csemadokot támadták elképzelésükkel. „Szerintünk a magyar kultúra alapbázisa az amatőr tevékenység, és ennek a segítése, támogatása nagyon fontos feladat” – mondta akkor Rigó. Szerinte, ha állandó állami támogatást szeretnének biztosítani a magyar amatőr kultúrának, akkor annak ez az egyetlen útja. „Ez csak állami közhasznú intézményként lehet elképzelni, a nem állami kulturális intézmények támogatására a Kisebbségi Kulturális Alap szolgál, ahol a Csemadok is sikerrel pályázott, az elmúlt két évben több százezer euró állami támogatást kapott. Tehát a tevékenységét az állam már eddig is támogatta” – magyarázta korábban az államtitkár.

(Para)