"Kikelt magából, azt kérdezte, debil vagyok-e"

Január 15-én a Kuciak-gyilkosság feltételezett megrendelőjének egykori legközelebbi embere, Peter Tóth jelent meg tanúként a bíróságon, és majdnem kilenc órán át tartó vallomásában borzasztó részletességgel írta körül az újságírógyilkosságot megelőző időszak történéseit, és barátja, a vádlottak padján ülő Kočner praktikáit.

Amikor a bíróságos szenátus elnöke Peter Tóthot szólította, a tanú nem ment egyenesen a tanúknak fenntartott helyre, útközben megállt a károsultaknál, Ján Kuciak szüleinél, valamint Martina Kušnírová édesanyjánál, és mondott nekik valamit. Később elárulták, hogy Tóth azzal szólította meg őket, hogy ha tudja, hogy gyilkosság készül, biztosan nem vett volna részt Kočner játékában.

A pályafutását újságíróként kezdő Peter Tóth a SME szerkesztőjeként dolgozott, amikor 1995-ben, az akkori államfő, Michal Kováč fia ellen elkövetett emberrablást követően megismerkedett Marián Kočnerrel. Kapcsolatuk akkoriban meglehetősen intenzív volt, hiszen a már akkor is kétes hírű pozsonyi üzletember együtt szerepelt a Technopol-ügyet érintő botrányban ifj. Michal Kováčcsal, így jelentős mértékben – információkkal, vagy épp az ügy koronatanújának támogatásával – segített az emberrablás ügyében.

Peter Tóth (Fotó: Paraméter)

Tóth és Kočner kapcsolata aztán idővel kihűlt, csak alkalomadtán beszéltek vagy találkoztak, 2016-tól azonban egyre szorosabb kötelék alakult ki közöttük.

„Kočner akkoriban egyre gyakrabban kezdett keresni, nagyon érdekes időszak volt ez. A családomban van egy komoly egészségügyi problémánk, és Kočner eleinte nagyon érdeklődő, együttérző volt ezzel kapcsolatban, próbált segítséget nyújtani – bár ebben az esetben ez a segítség nem lehetett hatásos”

– mondta Peter Tóth a bíróságon. Kötetlen viszonyuk akkor vett más irányt, amikor Kočner közölte, pártot akar alapítani, és megkérte a közismert figurának számító Tóthot, lépjen be ő is a készülő projektbe. Az ajánlatot Tóth nem fogadta el, viszont segített a megalapításában – ő maga is ott szerepelt a Cieľ (Cél) nevű párt előkészítő bizottságában, és kezdetét is vette a mozgalom megalapításához szükséges aláírásgyűjtés.

Kočner úgy gondolta, saját személye felfuttatásához szüksége van valamilyen közösségi csatornára is, és ekkor pattant ki a fejéből a Na pranieri (magyarul: Pellengéren) című YouTube-műsor és rajongói oldal ötlete is, melynek műsorvezetőjeként elsősorban a vele szemben akkoriban már egyáltalán nem barátságos újságírókat akarta pellengérre állítani, vagy egyenesen megszégyeníteni, kompromittálni.

„Kočner jelezte, hogy volna egy amolyan bulváros felütése is a projektnek, és azt kérdezte tőlem, nem tudnék-e számára paparazzi-munkát végezni az újságírók ellen”

– emlékezett vissza a tanú. Tóth túl ismert figuraként erre a feladatra alkalmatlan volt, de az egykori titkosügynöknél, Miroslav Kriaknál jobb munkaerőt aligha tudott volna találni a munkára. A megbízást „leközvetítette” neki, majd Kriak beszervezte két barátját: Štefan Mlynarčík rendőrségi vizsgálótisztet, valamint a munkaügyi hivatalnál dolgozó Juraj Škripet.

Miroslav Kriak (Fotó: Paraméter)

A Tóth által következetesen „paparazzizásnak” hívott megfigyelés rövid időn belül kezdetét vette, és neki, valamint a megfigyelőcsoportnak fogalma sem volt arról, hogy tulajdonképpen a szlovák történelem egyik legvisszataszítóbb gyilkosságának előkészületeiben vesznek részt. Bár az is lehet, hogy akkor ezzel még maga a főkolompos Marián Kočner sem volt tisztában.

Felesben Bödörrel

Tóth elmondása szerint a megfigyelésre összesen 140 ezer euró állt rendelkezésre. Marián Kočner, valamint a Smer és a rendőrség felső vezetésével kivételes kapcsolatot ápoló nyitrai Norbert Bödör felesben állták a költségeket. Ahhoz képest, hogy a Na pranieri című műsorból később csak két-három adás készült el, az összeg elég horribilisnek tűnik.

A megfigyeléshez technikai eszközöket – fényképezőgépeket, objektíveket –, álcázó kellékeket – parókákat, műbajuszokat –, valamint két új személygépkocsit is vásároltak, és 2017 tavaszán kezdetét vette a „munka”.

„Kočnerrel együtt válogattuk ki azokat az újságírókat, akik szóba jöhettek. A listára végül 28 személy neve került fel”

– fogalmazott Tóth. Mivel tudta, hogy Bödör is benne van a dologban, szólt Kočnernek, hogy a nyitrai férfi rendőrségi kapcsolatain keresztül megszerezhetnék a célszemélyek gépkocsijainak rendszámait, mivel az megkönnyítené a megfigyelők munkáját.

Bödör végül túlteljesítette az igényt. A rendőrségről az újságírók minden adatát megszerezte, sőt, mindegyikőjükhöz tartozott egy kapcsolati diagram is, ami legközelebbi hozzátartozóik és gyermekeik személyes adatait is tartalmazta.

A havi 8-10 ezer euróba kerülő projekt nem volt túl sikeres. A legnagyobb eredmény az volt, hogy egy péntek este sikerült levideózniuk Eugen Kordát, a .týždeň című hetilap munkatársát, aki öntudatlan állapotban tántorgott egy pozsonyi utcán. Korda akkor úgy elvágódott, hogy az őt követő és videózó Kriak hívott hozzá mentőt.

Kuciak úgy élt, mint egy szerzetes

Eljött az ősz, és Kočner azt mondta Tóthnak, térjenek rá Kuciakra. A vádlott akkor már jó ideje úgy gondolta, Kuciak elfogult volt vele szemben, és hogy valaki feltüzelte őt ellene.

“Kuciak paparazzizása 4-5 napig tartott, majd Kriak jelezte, hogy ennek nincs értelme, mert Kuciak nem él közösségi életet, elmegy munkába, aztán felszáll a buszra, eszik egy szendvicset útközben, és hazamegy. Kriak egészen pontosan úgy fogalamazott, hogy Kuciak úgy él, mint egy szerzetes”

– ecsetelte Tóth az Aktuality.sk újságírójának megfigyelését.

Marián Kočner (Fotó: Paraméter)

Amíg a megfigyelőcsoport tovább dolgozott, zajlott a Cieľ megalapításához szükséges aláírásgyűjtés – még kevesebb sikerrel, mint a paparazzi munka.

Kočner a ’90-es évekbeli gigacsalás, a BMG Invest befektetési alap károsultjaira akart építeni, mert ők nagyon sokan voltak, ez azonban nem sikerült. Tóth is csak pár száz támogató aláírást tudott összeszedni, és közeledett a leadási határidő.

“Tudod, van egy magyar nő, ott lent, ő tud segíteni aláírásokat gyűjteni” - mondta ekkor Kočner Tóthnak. Tóth hangsúlyozta: Kočner soha nem említette neki, hogy Alena Zsuzsováról van szó - Tóth őt nem is ismerte.

A tanú akkoriban már tudta, hogy ez a nő különböző csevegőprogramokon keresztül szexuális tartalmú megnyilvánulásokat próbál kiprovokálni befolyásos emberektől. Kočner a politikai életben is kamatoztatta volna ezeket az anyagokat. Úgy számolt, hogy a hosszú évek során begyűjtött dolgokkal még a kormányba kerülést is ki tudná zsarolni partnereitől, ha bejutna a parlamentbe. Az esetleges kormányra kerülést követően pedig biztosra vette, hogy még a főügyészi székbe is képes volna beültetni saját emberét.

“Miután 2018 februárjában leadtuk az aláírásokat a belügyminisztériumban, egy ismerősömön keresztül Robert Kaliňák belügyminiszter azt üzente nekem, hogy nagyon sok a hamis aláírás az íveken, és hogy nem kerülhet sor a Cieľ regisztrálására”

– emlékszik vissza Tóth. A legtöbb hamis aláírás Komárom környékéről és Dél-Szlovákiából származott.

Peter Tóth (Fotó: Paraméter)

Debil vagy?

2018. február 26-án, amikor az egész országot megrázta Ján Kuciak és Martina Kušnírová halálhíre, természetesen Peter Tóth is értesült a rendkívüli eseményről, és a Threema okostelefonos alkalmazáson keresztül rögtön felvette Kočnerrel a kapcsolatot.

„Azt írtam neki, hogy remélem, nincs semmi közünk ahhoz, ami a sajtóban olvasható. Erre ő kikelt magából, azt kérdezte, debil vagyok-e. Még fel is hívott, és vulgárisan közölte, hogy nagyon ostoba lenne, ha köze volna egy ilyen ügyhöz, hiszen közismert, hogy korábban nézeteltérése volt Kuciakkal”

- vallotta a bíróságon Tóth. Barátja magyarázata megnyugtatta őt, elmondása szerint az egész tényleg nem volt összeegyeztethető Kočner pragmatikus gondolkozásával, és úgy vette, biztosan nem ő áll a gyilkosság mögött.

Marián Kočner (Fotó: Paraméter)

Mire eljött a nyár, Marián Kočner a Markíza televízióval kapcsolatots váltóhamisítási botrány miatt előzetes letartóztatásba került, és a börtönből ügyvédjén kereszül illegális módon cetliken küldött utasításokat Peter Tóthnak. Az egyik ilyen cédulán az szerepelt, hogy kérje el Kočner feleségétől a férfi telefonját, keresse meg a névjegyek között a „SIS Alino” nevű kontaktot, és lépjen vele kapcsolatba a Threema alkalmazáson keresztül.

„Jóslás céljából akart kapcsolatba lépni a nővel. Kočner egyébként már 15 évvel ezelőtt is járt jósnőhöz, többször ki is nevettem őt emiatt. De az üzenetváltásokból nyilvánvaló volt, ez most nem jóslásról szól“

– jelentette ki Tóth, hozzátéve: még ekkor sem tudta, hogy valójában Alena Zsuzsovával kommunikál, a Kočnert istenítő nőt nem is ismerte, soha nem találkoztak, és barátjától a nevét sem hallotta soha.

Egy nap „SIS Alino“ azt írta Tóthnak, üzenje meg Kočnernek, hogy vudu varázslatot fognak alkalmazni, és „elintézik azt az ügyészt”.

Amikor 2018. szeptember 27-én Gútán őrizetbe vették a Kuciak-gyilkosság feltételezett elkövetőit, Szabó Tamást és Miroslav Marčeket, „SIS Alino” óránként üzenetekkel bombázta Tóthot. Azt kérdezte, nincs-e Kočnernek új cellatársa, új ügyvédje, új börtönőre... Tóth már sejtette, hogy a kontakt azt akarja megtudni, vallomást tett-e Kočner a Kuciak-gyilkossággal kapcsolatban.

Szeptember 28-án „SIS Alino” újra jelentkezett, Azt írta, új telefonja van, és megint özönlöttek tőle az „új” dolgok iránt érdeklődő üzenetek. Aztán még aznap reggel jöttek az azzal kapcsolatos hírek, hogy Komáromban letartóztattak egy nőt, és az első értesülések arról szóltak, hogy a gyanúsított Kočner olasz tolmácsa.

Ekkor Tóth már tudta, hogy ha „SIS Alino” nem ír neki vissza egy órán belül – azelőtt mindig azonnal visszaírt –, akkor ő lehet az őrizetbe vett személyt. „SIS Alino” pedig azóta sem reagált.

„Abban a pillanatban tudatosítottam, hogy a Na pranieri műsor csak fedősztori volt arra, hogy Kočner előkészíthesse azt, amit előkészített. Semmi kétségem nincs afelől, hogy Alena Zsuzsová és Marián Kočner megtervezték és megrendelték a Kuciak-gyilkosságot”

– szögezte le Peter Tóth.

Ez volt a fordulópont Tóth számára, amikor úgy döntött, felkeresi a rendőrséget. Ráadásul Kočner telefonja is nála volt, sőt, a régi iPhone-ját is nála adta le „megőrzésre” Kočner lánya – abban a készülékben voltak a vádlott korábban kiexportált Threema-kommunikációi. Tóth a telefonokat – további adathordozókkal, és egy ékszerdoboznak álcázott feljátszóberendezéssel együtt – október elején adta át a rendőrségnek, majd tett vallomást, akkor még titkos tanúként.

“Számomra az emberi élet szent, érinthetetlen, a legmagasabb érték. Nekem is van három gyermekem, és magam is tudom, hogyan élem meg, ha a valami rossz történik velük”

– mondta Tóth, aki bár tudta, hogy Kočnernek sajátos módszerei vannak, de addig a pontig képtelen volt elképzelni, hogy erőszakos bűncselekményt követne el. Most azonban már tisztában van azzal, hogy tévedett, és mivel bosszúálló emberként ismeri Kočnert, neki is következményekkel kell szembenéznie.

Peter Tóth (Fotó: Paraméter)

„Tudom, hogy életem végéig úgy fogok élni, hogy elképzelhető, bosszút állnak rajtam, és most nem csupán Marián Kočnerre gondolok. Mivel leadtam a telefonjait, több ember is van, akiknek ebből kifolyólag kellemetlen lehetek. Ebből a szempontból féltem az életemet”

– zárta vallomását Peter Tóth.

A büntetőper január 20-án folytatódik.

(Barak Dávid)