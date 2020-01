Mindenki a fedélzeten! Elrajtolt a bősiek felkészülése

Természetesen a téli tortúrát februártól heti rendszerességgel egy-egy felkészülési mérkőzés színesíti. Az első gyakorlásra a MOL Akadémián került sor.

„Idestova húsz éve tevékenykedek a klubnál, de arra még nem volt példa, hogy az őszi szezonban játszó kollektíva kerettagjai hiánytalanul ott voltak a nyitányon. Egy kivétellel. Az idény közben sérülést szenvedett Stefan Udovicsics nem jelent meg az első gyakorláson. Egyébként vele már nem számolunk a folytatásban. Mint ismeretes, Ján Bíreš személyében decemberben új vezetőedzőt szerződtettünk. A szakmai munkában továbbra is teret kap csapatkapitányunk, Bazsó Zsolt, aki a vezetőedző asszisztenseként tevékenykedik az első csapatnál. A DAC-al való kiváló összmunkának köszönhetően nem csupán a játékoskeretünk erősödhet, de a téli felkészülés körülményei is ideálisak lesznek. A mérkőzések és a tréningek zöme ugyanis a minden igényt kielégítő MOL Akadémián zajlik. Egyébként az utánpótlás korosztály is elkezdte a téli felkészülést. Arra fókuszálunk, hogy az U19 és az U17-es csapatunk megőrizze II. ligás tagságát”