"Fontos információk kerülhetnek felszínre az igazságszolgáltatás és a politika működésének hátteréről"

„Nem csak azokról az eseményekről vagy információkról van szó, amelyekről most, a tárgyaláson szerzünk tudomást, hanem régebbi ügyekről is. Komoly dolgokról, amelyek kiértékelésénél józannak kell maradnunk, meg kell várnunk, hogy ezekből az állításokból mi bizonyosodik be valójában” - mondta Čaputová.

Az államfő szerint azonnal cselekedni kell, ha beigazolódik, hogy az igazságszolgáltatás legmagasabb posztjain lévők, vagy befolyásos politikusok kapcsolatban álltak a bűncselekmény elkövetőivel. „Ha Szlovákia jogállam, akkor cselekednünk kell, függetlenül attól, kiről van szó" - mondta a köztársasági elnök.

Marian Kočnert, Alena Zsuzsovát., Szabó Tamást és Miroslav Marčekot gyanúsítják Ján Kuciak újságíró és menyasszonya, Martina Kušnírová meggyilkolásával. Kočner az ügyészség szerint bosszúból rendelte el Kuciak meggyilkolását a gazdasági bűncselekményeiről szóló cikkei miatt.



(TASR)