Az igazság az igazság, nem a legkisebb rossz, sem pedig a legnagyobb jó

Ha a szervek 2018-tól tudnak a felvételekről, akkor miért csak most vették őrizetbe Trnkát, a volt főügyészt? Biztos van ennek bűnüldözés-szakmai oka, de jól jönne egy gyors magyarázat, hiszen kampány idején az emberek többsége elsősorban politikai okokra asszociál. És nemcsak a kampány miatt, hanem azért is, mert ez az általánosnak tekinthető szlovákiai tapasztalat: a politikai „elitek”, az igazságszolgáltatás és bűnüldözés, valamint a maffia egymást zsarolják és egymással bizniszelnek. Vagy épp egymást nyírják ki: akár egy nagy boldog család.

A Trnka-felvételen Počiatek exminiszter is szerepel. Tuti az is szakmai kérdés, hogy őt eddig miért nem varrták be. A speciális főügyész közel egy évtizede olyan határozatokat hoz, illetve állít meg eljárásokat, hogy az országban ugyan minden vállalkozó sír a vállalkozói környezet elviselhetetlen nyomása miatt, de egy „szakmában” egyre érdemesebb itt vállalkozni: légy bűnöző – megéri. És ennek az embernek nem görbül haja szála sem.

Az épp folyó Kuciak-per során olyan tényekkel szembesülünk, amelyek minimum kétféleképpen teszik értelmezhetővé a szlovák demokrácia állapotát.

1. Mégiscsak működik a rendszer, hiszen 2 volt miniszter (Janušek és Štefanov) már ül, a kormányfőt s a belügyminisztert leváltották, az igazságügyi államtitkár asszony sem államtitkár már és a menekülő útvonalnak tartott bírói talár is lekívánkozik róla, van új rendőrfőnök, sorra hullnak el az alkalmatlan bírák és ügyészek stb.

2. Félelmetes, hová jutott ez az ország, ha főügyészeket tartóztatnak le olyan emberekkel való együttműködésért (is), akik épp gyilkosság megrendelése miatt állnak a bíróság előtt az ország történetének legnagyobb és egyik legtragikusabb botrányában, melynek során a demokrácia lelkiismeretét, tehát újságírót és (egy?) ártatlan embert is meggyilkoltak!

A választási kampány egyik központi témája ma az, hogy az eddigi kormány pártjai vajon milyen mértékben hitelesek ma és lesznek hitelesek a jövőben e mocsok eltakarításában. Vannak, akik szerint mindhárom párt menthetetlen, mások véleménye az, hogy mindenki képes megtisztulásra, megint másoké pedig, hogy egyének bűnei miatt nem kell komplett pártokat kárhoztatni, s kivétel nélkül minden pártban lehetnek, vannak rátermett emberek.

Majd a választó dönt. (Elnézve a preferenciákat, megdöbbentő dolgokra számítok.)

Igen, ezt a választó fogja eldönteni. De nem a választó tesz igazságot. Mert a választó sem az erkölcs és a jog letéteményese (ez is megér egy filozófiai vitát). Mert a választónak – és ezért sem jó most ez az ország – legföljebb a legkisebb rossz jut. Az optimum pedig a legnagyobb jó lenne. Ám reálisan egy korrekt államban az igazság járna.

Várjuk. Nagyon.