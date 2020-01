Tartósan lejtmenetben a Smer, a Híd majdnem bejutna a parlamentbe

A felmérés eredménye szerint a Smer után a Marian Kotleba vezette ĽSNS következik 12,4%-kal, majd pedig az Igor Matovič vezette OĽaNO-NOVA-KÚ-Zmena zdola koalíció kerek 10 százalékkal. A parlamentbe még hat politikai formáció jutott volna be: a Za ľudí (9,7%), a PS-Spolu koalíció (8,4%), az SNS (6,3%), a KDH (6%), a Sme rodina és az SaS (mindkettő 5,6%).

A parlamenten kívül rekedt volna a Most-Híd (4,9%), a Magyar Közösségi Összefogás (4,3%), a Dobrá voľba (4,1%) és a Štefan Harabin irányította Vlasť (3,8%) is.

A többi politikai tömörülés aktuális támogatottsága 1% alatti.

A felmérés eredménye szerint a szlovák törvényhozásban a Smer-SD 32, az ĽSNS 23, az OĽaNO-NOVA-KÚ-Zmena zdola és a Za ľudí egyenként 18, a PS-Spolu 16, az SNS 12, a KDH 11, a Sme rodina és az SaS pedig egyenként 10 mandátumot szerezne. Ez alapján az körvonalazódik, hogy az összes demokratikus ellenzéki pártnak együtt kellene működni ahhoz, hogy egy Smer és egy Kotleba nélküli kabinet jöhessen létre. Andrej Kiskának, Michal Trubannak és Richard Sulíknak meg kell békülnie a gondolattal, hogy Igor Matovič és Boris Kollár nélkül nincs Robert Fico nélküli végrehajtó hatalom.

A Polis eredménye, főleg a Smer helyzetét illetően egybecseng a Focus legutolsó adataival. Ez utóbbi ügynökség legfrissebb felmérése szerint a választásokat januárban is Ficóék nyernék, népszerűségük azonban a decemberi felmérés eredményéhez képest némileg csökkent. Szempontjukból félő, ha ilyen iramban veszik őrizetbe a Smerhez - egykor - közel álló figurákat, ahogy a legutóbb Dobroslav Trnkát is, és azok beszélni kezdenek, még sokkal lejjebb is csúszhatnak a népszerűségi listán. De az is elég gáz a legerősebb kormánypárt számára, ha Marian Kočner haverja, Norbert Bödör neve többször is elhangzik a Kuciak-gyilkosság elkezdődött perében.

Visszatérve a Polishoz, az általuk megkérdezettek 57%-a járult volna az urnákhoz. Csaknem 12 százaléknyian nem mentek volna el szavazni. Nem tudott dönteni a válaszadók 31%-a.

TASR/para