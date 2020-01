Smeres skizofrénia: az egyik nap még a partizánok emléke előtt bohóckodik, másnap a fasisztákkal pózol

Blaha, aki most a legerősebb kormánypárt listájának 11-ik helyéről indul neki a választásoknak, keményen kampányol magának és a pártjának. Ő az a komcsi jelképekkel pózolgató, Nyugat-gyűlölő, EU-ellenes paprikajancsi, aki a minap is csontig benyalt az iráni embertelen rezsimnek, hősnek nevezve az amerikaiak által likvidált kémfőnöküket.

Nem hagy ki egyetlen alkalmat sem, hogy beszólogasson az államfőnek, meg az általa naiv jóléleknek (slniečkar), a pozsonyi kávéházak törzsvendégeknek tartott sorosbérenceket, akikről csak azért tudjuk, hogy normálisak lehetnek, mert Blaha dühös rájuk.

Most az történt, hogy a fakenews kategóriában jeleskedő Extraplus lap ünnepelte a szülinapját és ezen a "jeles" eseményen megjelent a baloldali guru, Blaha is. Az akción megfordult a szlovákia kommunisták feje is, Jozef Hrdlička is, aki örömében posztolta is a nagy találkozást rögzítő képet. Azt a fotót, amin szabad szemmel is jól látható, hogy ott mosolyog Marian Kotleba jobbkeze is, Milan Uhrík.

A szélsőségek általában csípik egymást, így lehet ezzel Blaha is, meg hát Robert Fico is, aki Milan Mazurek szavait ismételgeti papagájként. Nincs mit tenni, bejöhet neki a barna ideológia. Meleg szín az is, a vöröstől nem üt el annyira.

De azért vicces, hogy ennyire pörög ez az forradalmi hevülettől égő ürge: egy hete a parlamenti képviselő még a Szlovák Nemzeti Felkelés partizánjainak emléke előtt hajlongott, most meg a szélsőjobb díszpintye mellett páváskodik.

